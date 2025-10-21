Uno Entre Rios | Ovación | Sebastián Villa

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al delantero. La denunciante, su expareja, desistió de continuar con la acusación.

21 de octubre 2025 · 18:07hs
Sebastián Villa, exdelantero de Boca que actualmente juega para Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia en la causa por "abuso sexual con acceso carnal" que tenía en su contra desde 2021 a raíz de una denuncia de su expareja.

Tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años.

Según figura en el fallo, la víctima "resignificó" el episodio que denunció y, a raíz de "la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación", la Justicia decidió la absolución.

"Ampliando respecto a las mismas ya lo he explicado, y creo que Sebastián, también que las mismas en algunas oportunidades contenían prácticas de contenido sexual con cierta intensidad pero en un espacio de placer. Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación. Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó", expresó Doldán en la audiencia.

Un informe psicológico, a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, concluyó que su "lenguaje gestual expresa una saludable voluntariedad, transmite un gesto de calma, no sugirieron indicios acerca de que la decisión de la examinada pueda deberse a una eventual presión, ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional".

El fallo de la Justicia explica que Doldán "ya no reside en este país, que a la fecha ha rearmado su vida" y remarca que "el informe acompañado da cuenta que actualmente no se encuentra en situación de vulnerabilidad y su resignificación sobre los acontecimientos puede interpretarse como un acto voluntario y libre de presiones".

De esta manera, Sebastián Villa -quien en 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género en otra investigación de la Justicia- ahora fue absuelto en la causa por abuso sexual que tenía en su contra desde 2021.

