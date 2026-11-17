Este miércoes, el Tricolor llega a su primer siglo de vida con una jornada de actividades, fútbol y reconocimientos en su estadio desde las 12 en adelante.

El Club Atlético Peñarol cumplirá este miércoles 100 años y lo celebrará con una jornada especial en el Estadio Aníbal Giusti, en una fecha que representa mucho más que un aniversario para la institución del barrio Pirola. Habrá descubrimiento de una placa conmemorativa, actividades deportivas, un encuentro de fútbol sénior y una convocatoria abierta a socios, simpatizantes y vecinos. La celebración continuará el sábado con una cena aniversario y reconocimientos a quienes formaron parte de su historia.

El centenario encuentra al Tricolor con una historia marcada por el compromiso de varias generaciones de dirigentes, deportistas y familias que sostuvieron al club a lo largo de un siglo. También con dificultades económicas y edilicias, pero con la intención de recuperar espacios y fortalecer la vida institucional. En ese recorrido, el apellido Giusti ocupa un lugar central: estuvo ligado a los primeros años y continúa presente en la actualidad.

En diálogo con UNO, el presidente Jorge Alberto Montenegro expresó su emoción por conducir la institución en un momento tan significativo. “Es una alegría enorme estar acá y compartir con uno de los hijos de los que han estado en esta gran institución, que la armaron desde los comienzos y ya llegamos a los 100 años”, manifestó.

También agradeció a quienes lo acompañan en la gestión y destacó la responsabilidad que implica atravesar el centenario al frente del club. Montenegro no ocultó las dificultades que atraviesa Peñarol. “Venimos golpeados, pero venimos trabajando. Hace poco tuvimos la caída de dos paredones, pero seguimos trabajando. Cuesta mucho porque tampoco tenemos sponsor ni acompañamiento desde la política o el Gobierno. Lo único que hacemos nosotros es trabajar a pulmón, todo lo que se pueda hacer”, señaló. En ese contexto, el aniversario aparece como una oportunidad para convocar nuevamente a la comunidad y reforzar el vínculo con la institución.

Peñarol cumple 100 años y lo celebra en el Aníbal Giusti

Uno de los momentos centrales de la jornada de mañana será el descubrimiento de una placa conmemorativa, previsto entre las 11 y las 12.30. Por la noche, desde las 20, habrá un desfile de las categorías del club y un encuentro de fútbol sénior. Participarán los equipos campeones de 2005 y 2010, junto con conjuntos invitados como Ciclón del Sur y Sportivo Urquiza, además de otras agrupaciones. El partido tendrá como árbitro principal a Daniel Zamora, reconocido juez paranaense que también se desempeñó como asistente en la Liga Profesional. Estará acompañado por Renzo Pitazzi y Gustavo Vilotta.

José García, secretario de la institución, explicó que la intención es que los festejos sean compartidos con los vecinos. La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar las actividades deportivas y disfrutar de una jornada que tendrá al club como punto de encuentro. La programación se completará el sábado 21 de noviembre con la cena aniversario, que conta rá con las actuaciones del Trío Alegría y Jamaica Tropical, una presentación de los profesores de tango de la academia del club y la entrega de diplomas y reconocimientos.

Historia familiar y barrial

Peñarol cumple 100 años y lo celebra en el Aníbal Giusti UNOER/ Alan Barbosa

Para Aníbal Luis Giusti, nieto de Aníbal Giusti y expresidente de Peñarol, llegar a los 100 años tiene un significado especial. Su familia estuvo vinculada con la institución desde sus comienzos y fue parte de su sostenimiento durante décadas. “Una alegría enorme. Mi viejo y mi tío siempre me decían que tenía que haber una continuidad en el club, estar presente para verlo crecer. Llegar a los 100 años creo que es una meta buenísima. Ojalá lo pudieran ver aquellos antepasa dos”, contó.

Giusti recordó que Peñarol nació en 1926 por iniciativa de un grupo que buscaba conformar un club más organizado. El nombre fue elegido en referencia a Peñarol de Montevideo. También relató una anécdota sobre los colores: la idea original era conseguir camisetas azules y amarillas, pero al momento de comprarlas no encontraron ese modelo y terminaron eligiendo entre las opciones disponibles.

La primera sede funcionó en la casa de sus abuelos, sobre la zona de Pellegrini y Montevideo, donde la familia colaboró con distintas tareas dirigenciales. Ese espacio fue el hogar institucional hasta 1939. “Siempre hubo un Giusti. Hubo generaciones de mi familia en el club”, resumió. En su relato aparecen dirigentes, deportistas y recuerdos que conserva en fotografías y documentos. También destacó que Peñarol tuvo una amplia actividad deportiva, con disciplinas como fútbol, vóley, patín, billar y pelota paleta, además de básquet femenino y masculino, entre otros tantos deportes. Incluso recordó que representantes de la institución integraron la primera delegación entrerriana que participó de un campeonato argentino de pelota paleta.

El exdirigente, que fue presidente y recuerda el ascenso de 2010, también puso el foco en la identidad que el club construyó con el paso del tiempo. “Peñarol siempre tuvo mucha gente, gente buena. Han pasado presidentes que fueron fundamentales, cada uno en su momento. Lo importante es que saben lo que es Peñarol y no lo entregan, no lo empeñan. El club se lleva adentro y no se regala nada”, sostuvo.

A un siglo de su fundación, Peñarol conserva ese vínculo con el barrio y con las generaciones que lo hicieron crecer. La celebración de mañana será una oportunidad para mirar hacia atrás, reconocer a quienes construyeron su historia y reunir a quienes todavía sostienen el sueño de que el Tricolor siga creciendo.