El uso de QR creció un 72% durante Semana Santa: los nuevos desafíos para las empresas

El último fin de semana largo volvió a mostrar el avance del uso del QR como medio de pago en Argentina, impulsado por el turismo y la creciente adopción de soluciones interoperables.

Según datos de COELSA, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se realizaron más de 10,4 millones de pagos con QR, lo que implica un aumento del 72% interanual .

Durante los cuatro días de Semana Santa, el monto total operado a través de esta modalidad se incrementó un 131% , mientras que el ticket promedio registró una suba del 34% . Esto evidencia que el QR continúa expandiéndose hacia consumos de mayor valor y se integra cada vez más en la vida cotidiana de los usuarios.

El crecimiento del QR se vio especialmente impulsado por su utilización en sectores vinculados al turismo y al consumo inmediato. Las estaciones de servicio fueron el rubro con mejor desempeño, con un incremento interanual del 85% en la cantidad de operaciones.

También se observó un alto nivel de actividad en tiendas de conveniencia, gastronomía, supermercados y comercios de cercanía. El informe identificó focos de mayor densidad transaccional en Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Salta, destinos que concentraron gran parte de la movilidad durante el fin de semana largo.

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Adaptarse al QR se volvió clave

Los últimos datos señalan que el QR, que ya había mostrado una expansión significativa durante 2025, continúa consolidándose como un medio de pago elegido en distintos rubros, impulsado por la rapidez y facilidad de la acreditación, la interoperabilidad del sistema y la masificación de billeteras digitales.

En este marco, incorporar este medio de pago dejó de ser opcional y pasó a ser una obligación para empresas e instituciones. El desafío ahora pasa por optimizar la gestión de sus cobros, agilizar los procesos y contar con información clara que permita tomar mejores decisiones financieras.

Frente a este escenario, soluciones como Pago TIC se vuelven clave para acompañar la transformación del ecosistema de pagos. La plataforma digital, que ya es utilizada por más de 1.500 entidades en todo el país, ofrece QR interoperable con conciliación automática, facilitando una experiencia de pago simple para los usuarios y al mismo tiempo brindando mayor control y eficiencia en la gestión de cada empresa.

Pago TIC permite aceptar todos los medios de pago y reunir toda la información en una misma plataforma digital, segura y con todos los movimientos conciliados. De esta manera, las organizaciones y empresas pueden acceder a datos en tiempo real, optimizar sus procesos administrativos y reducir tareas manuales que demandan tiempo y esfuerzo.

En un contexto en el que la digitalización continúa transformando los hábitos de consumo, el crecimiento del QR muestra que adaptarse a esta nueva herramienta no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también genera oportunidades concretas para potenciar la recaudación en un entorno cada vez más digital. Si te interesa sumar QR interoperable a tu empresa u organización, ingresá a pagotic.com