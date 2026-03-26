Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

El AEC derrotó 62 a 61 a Unión de Crespo en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la APB. También ganaron Sionista y Quique.

26 de marzo 2026 · 09:46hs
Echagüe festejó su primer triunfo en el Apertura de la APB

Echagüe festejó su primer triunfo en el Apertura de la APB

Echagüe dio la nota en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El AEC celebró su primera victoria en la temporada 2026 al derrotar en el estadio Luis Butta a Unión de Crespo 62 a 61.

Elías Moyano con 13 puntos Pablo Pastori con 12 unidades fueron los goleadores del ganador, mientras que en la visita Alfredo Mercado convirtió 17 unidades y Alan Hainze otros 14.

El campeonato de la APB continúa con su desarrollo.

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

apb: recreativo sorprendio a paracao en el inicio de la tercera fecha del torneo apertura

APB: Recreativo sorprendió a Paracao en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura

Quien también conquistó su primer triunfo en el certamen fue Sionista. El Centro Juventud venció en el estadio Moisés Flesler a San Martín por 80 a 76. Pablo Veiga con 21 puntos fue el goleador de la noche, además de los 17 puntos y 13 rebotes de Eduar Montaña. En San Martín, Kevin Andreoli registró 16 tantos y Joaquín Rochi otros 14 puntos.

Por otro lado Quique derrotó a Patronato de visitante por 79 a 63. Facundo Folmer con 17 puntos y 12 rebotes fue el destacado, además de Franco Barcos con 17 unidades. En el local, Diego Faltoni anotó 13 tantos y Federico Saibene 11 unidades.

La fecha comenzó el lunes con la victoria de Recreativo sobre Paracao, en el Gigante del Sur, por 75 a 63.

Como sigue la tercera fecha del Torneo Apertura

La cartelera continuará este jueves con la disputa de dos juegos. Una de esas historias se llevará adelante a las 21 en el estadio Juan Baglietto, donde Ciclista y Talleres protagonizarán un partidazo.

Los dirigidos por Mariano Passadore edificaron dos victorias en los primeros capítulos. En la jornada inaugural venció como local a Patronato con un categórico 86 a 49. En la siguiente jornada derrotó 76 a 70 a Sionista, en el Moisés Flesler.

Talleres, por su parte, asumió sus primeros compromisos en condición de local. En primer instancia venció a Recreativo, último campeón asociativo, por 83 a 74. Luego, los dirigidos por Nadia Carrero le ganaron a Echagüe por 74 a 66.

Por otro lado, Olimpia y Rowing se enfrentarán a partir de las 21 en el estadio Humberto Pietranera. El Azulgrana retorna a escena tras haber gozado fecha libre en el capítulo anterior. En su única presentación derrotó 66 a 58 a Estudiantes.

El Remero inició el año con dos derrotas: 85 a 55 ante Unión de Crespo y 76 a 54 ante Paracao

Posiciones de la APB

Recreativo 5 (2-1)

Unión 5 (2-1)

Quique 5 (2-1)

Paracao 5 (2-1)

Talleres 4 (2-0)

Sionista 4 (1-2)

Echagüe 4 (1-2)

Ciclista 4 (2-0)

San Martín 3(1-1)

Patronato 3 (0-3

Olimpia 2 (1-0)

Rowing 2 (0-2)

Estudiantes 2 (0-2)

APB Echagüe Torneo Apertura Luis Butta
Noticias relacionadas
La APB cerró un nuevo capítulo.

APB: Unión de Crespo y Recreativo ganaron en el cierre de la segunda fecha

apb: san martin dio la sorpresa en el inicio de la segunda fecha

APB: San Martín dio la sorpresa en el inicio de la segunda fecha

comienza el segundo acto del torneo apertura de la apb

Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario