Echagüe dio la nota en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El AEC celebró su primera victoria en la temporada 2026 al derrotar en el estadio Luis Butta a Unión de Crespo 62 a 61.
APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año
El AEC derrotó 62 a 61 a Unión de Crespo en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la APB. También ganaron Sionista y Quique.
Elías Moyano con 13 puntos Pablo Pastori con 12 unidades fueron los goleadores del ganador, mientras que en la visita Alfredo Mercado convirtió 17 unidades y Alan Hainze otros 14.
Quien también conquistó su primer triunfo en el certamen fue Sionista. El Centro Juventud venció en el estadio Moisés Flesler a San Martín por 80 a 76. Pablo Veiga con 21 puntos fue el goleador de la noche, además de los 17 puntos y 13 rebotes de Eduar Montaña. En San Martín, Kevin Andreoli registró 16 tantos y Joaquín Rochi otros 14 puntos.
Por otro lado Quique derrotó a Patronato de visitante por 79 a 63. Facundo Folmer con 17 puntos y 12 rebotes fue el destacado, además de Franco Barcos con 17 unidades. En el local, Diego Faltoni anotó 13 tantos y Federico Saibene 11 unidades.
La fecha comenzó el lunes con la victoria de Recreativo sobre Paracao, en el Gigante del Sur, por 75 a 63.
Como sigue la tercera fecha del Torneo Apertura
La cartelera continuará este jueves con la disputa de dos juegos. Una de esas historias se llevará adelante a las 21 en el estadio Juan Baglietto, donde Ciclista y Talleres protagonizarán un partidazo.
Los dirigidos por Mariano Passadore edificaron dos victorias en los primeros capítulos. En la jornada inaugural venció como local a Patronato con un categórico 86 a 49. En la siguiente jornada derrotó 76 a 70 a Sionista, en el Moisés Flesler.
Talleres, por su parte, asumió sus primeros compromisos en condición de local. En primer instancia venció a Recreativo, último campeón asociativo, por 83 a 74. Luego, los dirigidos por Nadia Carrero le ganaron a Echagüe por 74 a 66.
Por otro lado, Olimpia y Rowing se enfrentarán a partir de las 21 en el estadio Humberto Pietranera. El Azulgrana retorna a escena tras haber gozado fecha libre en el capítulo anterior. En su única presentación derrotó 66 a 58 a Estudiantes.
El Remero inició el año con dos derrotas: 85 a 55 ante Unión de Crespo y 76 a 54 ante Paracao
Posiciones de la APB
Recreativo 5 (2-1)
Unión 5 (2-1)
Quique 5 (2-1)
Paracao 5 (2-1)
Talleres 4 (2-0)
Sionista 4 (1-2)
Echagüe 4 (1-2)
Ciclista 4 (2-0)
San Martín 3(1-1)
Patronato 3 (0-3
Olimpia 2 (1-0)
Rowing 2 (0-2)
Estudiantes 2 (0-2)