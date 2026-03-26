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Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Tomás de Rocamora derrotó 81 a 71 a Ciclista Juninense en el Paccagnella. El Rojo cumplió el objetivo de mantener la categoría.

26 de marzo 2026 · 12:12hs
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Prensa Rocamora

Tomás de Rocamora cerró su participación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet con una victoria: derrotó 81 a 71 a Ciclista Juninense en el estadio Julio César Paccagnella. El Rojo cumplió el objetivo de mantener la categoría y le obsequió un festejo al muy buen marco de público que se hizo presente.

El capitán Franco Maeso fue la figura de la noche con 17 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. Valentino Occhi terminó como goleador con 18 unidades, Tomás Losada sumó 13 y con 11 cada uno cerraron sus planillas Pascual Santini y Juani Fernández. En Ciclista, el mejor fue Erick Mecías con 16 puntos, Damián Tintorelli lo escoltó con 12 y el podio lo completó Franco Lombardi con 11.

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La victoria de Rocamora

Pese a que ambos equipos sabían que no jugaban ni por la permanencia ni por intentar llegar a la postemporada terminaron armando un partido entretenido, con dominios cambiantes y donde fue Rocamora el que estuvo mayormente adelante en el marcador aunque en el final debió sufrir el embate del elenco juninense.

Con un Valentino Occhi encendido, muy bien acompañado por Pascual Santini en cuanto al goleo, Rocamora se marchó adelante 24-15 al cierre de los primeros 10 minutos y 50-37 cuando sonó la bocina que indicó el descanso largo. Occhi se fue a vestuarios con 12 puntos en su haber y Santini con 11, y ambos con dos triples cada uno.

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Ciclista, que en el segundo cuarto llegó a estar 20 puntos abajo (49-29), supo recomponerse desde los tiempos muertos de Julián Pagura y se volvió a meter en partido con goleo repartido y donde Lombardi, Larraza y Tintorelli llevaron la lanza con 7 puntos cada uno.

En el segundo tiempo Ciclista salió con otro temple y desde el goleo de Erick Mecías empezó a poner en aprietos a Rocamora. El tercer cuarto finalizó 67-61 pero en el último la diferencia que llegó a ser de 20 puntos se redujo a solo dos (69-67). Fue en esos momentos donde la polenta de Franco Maeso entró en escena y fue determinante para ganar el duelo.

Así terminó sellando el triunfo Rocamora, que no pudo contar con Tomás Jurgensen ni Maximiliano Acevedo, ambos lesionados. Por eso hubo ocho pibes del club y en el segundo cuarto se dio la particularidad que Santini, Ferreyra, Occhi y Mangioni jugaron casi tres minutos juntos y liderados por la experiencia de Agustín Carnovale.

La Unión juega un partido clave para ingresar en el Top 4 de la Liga Argentina

La Unión de Colón iniciará este jueves su última gira en la etapa regular de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo se presentará en el Par- que Ángel Correa, escenario donde enfrentará a Pico FC a partir de las 21 en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur.

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El elenco dirigido por Martín Guastavino viene de cerrar su participación como local con una importante victoria sobre Ciclista Juninense, por 88 a 82. Ese resultado le permitió ubicarse en el tercer escalón de las posiciones con un récord de 20 triunfos y 10 caídas.

La Union Liga Argentina
La Uni&oacute;n busca su lugar en octavos de final

La Unión busca su lugar en octavos de final

Pico FC es uno de los rivales directo del Rojo. El Decano iniciará este juego posicionado en el quinto sector de la tabla con un registro de 20 victorias y 11 derrotas. El elenco de General Pico incrementó sus chances de evitar la reclasificación tras su reciente victoria como local sobre Central Entrerriano de Gualeguaychú por 82 a 71.

La Unión cerrará su recorrido en la etapa regular el viernes en el sur santafesino, donde visitará a partir de las 21.30 en el estadio- Mateo Migliore Centenario de Venado Tuerto.

El Rojo tiene asegurado su lugar en la post-temporada. El objetivo que intentará conquistar será obtener un lugar en el top 4 para evitar protagonizar la reclasificación y avanzar directamente a octavos de final.

Lanús, que ya cerró su participación en la Etapa Regular, Pico FC y Quilmes de Mar del Plata son los equipos que aspiran sortear una instancia. Si La Unión gana los dos encuentros, finalizará entre los cuatro primeros. Si se impone esta noche y pierde mañana, dejará fuera del Top 4 a Pico FC, pero deberá esperar los resultados de los últimos dos encuentros que disputará el Tricolor marplatense

Rocamora Liga Argentina Ciclista
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