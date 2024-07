Ángel Di María se retiró con otra copa: "Estaba escrito, yo soñé todo esto"

Embed

Y añadió que ese sueño lo convenció de que debía ser "la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera".

"No sé qué decir. ¡Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo! Estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. ¿Qué mejor que así, no?", concluyó Angelito.