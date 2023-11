Por lo tanto, UNO tuvo la posibilidad de contactar a Andrés, quien ya se encuentra radicado en el país de Medio Oriente y se refirió a este nuevo reto para su carrera profesional.

En primer lugar, el entrerriano recordó su paso por Rosario y dijo cómo surgió esta posibilidad de jugar en el fútbol turco: “Anteriormente estaba jugando en Los Guerreros de Rosario, que es una disciplina inclusiva de Rosario Central. La posibilidad de venir a jugar a Turquía surge porque el año pasado se hizo el Mundial de Fútbol para Amputados acá en Estambul y participamos con la Selección Argentina, quedamos eliminados en octavos de final y ahí fue como una gran vidriera. No solamente para mí, sino para muchos chicos. Pero en lo personal tuve un buen rendimiento y desde ahí, a los dos meses que volví a Argentina, se contactaron conmigo”.

Siguiendo por la misma línea, Andrés expresó por cuánto tiempo jugará allí: “El club se llama Melikgazi Belediyesi Spor Kulüb, es el único club de fútbol para amputados de la ciudad de Kayseri y voy a jugar acá por una temporada. Dura hasta julio del año que viene y firmé contrato hasta esa fecha. La liga arranca el 12 de noviembre”.

“La verdad que me recibieron muy bien, súper contento por ese lado, porque me brindan todas las comodidades y me hacen sentir como en mi casa”, completó.

Desde sus inicios en el fútbol para amputados López soñaba con llegar a esta liga: “Arranqué en el 2017 a jugar fútbol para amputados y en el 2018 me convoca la Selección Argentina y viajamos al Mundial que se hizo en San Juan de los Lagos, México. Ahí vi el gran nivel de Turquía, de muchos jugadores y me fui enterando de que esos jugadores tan buenos venían a competir a esta liga y eso es lo que la hace tan competitiva y atractiva. Desde ahí me lo puse en mete y soñaba con venir a competir acá”.

Andrés López.jpeg Andrés López y la aventura de jugar en el Medio Oriente.

Al mismo tiempo, el futbolista detalló los objetivos que se planteó en esta nueva etapa: “El primer objetivo en lo personal es tratar de rendir de la mejor manera. Poder responderle bien al técnico y a la dirigencia, que se fijaron en mi. En lo grupal, tratar de escalar lo más arriba posible. Voy conociendo poco a los chicos, pero la verdad veo que tenemos un buen equipo”.

Por otro lado, nuestro representante destacó cómo viven todo esto sus familiares y seres queridos: “Mi familia, mi novia y mis amigos están contentos, porque sabían que era algo que quería desde hace mucho tiempo. Estamos en contacto todo el tiempo, así que super agradecido por ese lado también, no tengo palabras. Porque el apoyo que me dan lo hace seguir a uno día tras día acá. Por más que vaya poco tiempo, se extraña. Soy un chico muy familiero”.

En otro orden de las cosas, el profesional expresó cómo está llevando el proceso de adaptación: “Me encontré con una ciudad muy linda, muy cálida. La verdad que me gusta bastante lo poco que he podido pasear y la cultura es muy diferente a la de Argentina. Pero siempre conociendo con respeto y aparte, también soy muy curioso. Así que me gusta muchísimo aprender un poco de ellos”.

A modo de conclusión, Andrés fue consultado sobre su presente en la Selección Argentina de Futbolistas Amputados: “Desde que volvimos el año pasado del Mundial de Turquía hemos estado entrenando una vez al mes con un preseleccionado de 25 jugadores que convoca el técnico y los va evaluando mes tras mes. También está la Liga Nacional, que eso le da rodaje a los jugadores y el año que viene hay una Copa América en Uruguay, así que las vistas están puestas ahí”.

Una gran ciudad deportiva. La ciudad de Kayseri tiene dos equipos profesionales de fútbol, el Kayserispor, único club turco en ganar la Copa Intertoto de la UEFA en 2007 y el Kayseri Erciyesspor, que juega en la TFF Primera División. Fue conocido como Kayserispor entre 1966 y 2004, donde cambió su nombre por Erciyesspor desde entonces.

Además, cuenta con el estadio de Kadir Has de nueva generación, que es parte del Complejo Deportivo de Atatürk, localizado a las afueras de la ciudad. Puede acoger en su capacidad completa a 33.000 personas y es la sede de los dos clubes de fútbol.

El complejo y el estadio están unidos por el Kayseray. La inauguración del mismo fue hecha con un partido entre el Kayserispor y el Fenerbahçe en 2009. Además, fue uno de los 8 estadios sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 de 2013, donde también se jugó el partido inaugural entre Cuba y Corea del Sur.