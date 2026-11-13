El secretario general del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Carlos Neubert estuvo en La Mañana de La Red (88.7)

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos busca fortalecer la profesión y ampliar su presencia institucional

Fortalecer el ejercicio profesional, mejorar los convenios con las obras sociales y lograr una mayor presencia de la psicología en los ámbitos públicos y privados son algunos de los objetivos que atraviesan la actual gestión del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. En diálogo con La Mañana de La Red, el secretario general de la institución, Carlos Neubert, realizó un balance del primer año de trabajo y anticipó los desafíos para el período que resta.

Una gestión con cambios y mayor presencia institucional

La actual conducción del COPER está integrada por 16 personas y tiene como presidente a Octavio Filippuzzi. La mesa ejecutiva está conformada por seis integrantes, mientras que el resto se distribuye en distintas secretarías vinculadas a las áreas científica, comunitaria, de contralor, comunicación y obras sociales.

Neubert explicó que, al asumir, encontraron una institución que necesitaba recuperar vínculos y fortalecer su participación en distintos espacios. "Nosotros interpretamos que el colegio estaba bastante ausente. No solamente es un órgano de retención de impuestos de ATER o de cobro de la matrícula, sino que también tiene que regular la conducta profesional, tener una parte gremial y pisar fuerte en organismos públicos y privados", señaló.

En ese sentido, indicó que uno de los primeros objetivos fue recomponer las relaciones institucionales con obras sociales, sindicatos, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

El Colegio tiene alcance provincial y cuenta con su sede central en Paraná, además de dos regionales: una en Gualeguaychú y otra en Concordia. Según precisó el secretario general, existen aproximadamente 3.300 matrículas registradas, aunque no todas corresponden a profesionales activos. Estimó que actualmente hay entre 2.500 y 2.700 psicólogos en actividad en Entre Ríos, de los cuales más de mil estarían radicados en Paraná.

Obras sociales y honorarios profesionales

Uno de los principales ejes de trabajo de la gestión es la relación con las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Neubert explicó que existen diferentes situaciones entre los profesionales: algunos trabajan con coberturas, otros dejaron de hacerlo y también hay quienes nunca atendieron mediante ese sistema.

Por eso, recomendó a los pacientes consultar directamente con cada psicólogo si continúa recibiendo determinada obra social, ya que las cartillas de prestadores no siempre están actualizadas.

También se refirió a las negociaciones por los honorarios y a la necesidad de mejorar los valores que reciben los profesionales. Según explicó, más de la mitad de los convenios del Colegio ya superan los 30.000 pesos por prestación, mientras que anteriormente había coberturas que abonaban entre 15.000 y 20.000 pesos.

Además, mencionó la implementación del denominado arancel compensatorio, una modalidad que permite que el profesional cobre la diferencia entre lo que reconoce la obra social y el valor referencial establecido por el Colegio, siempre que esté contemplado en el convenio correspondiente.

"El psicólogo no puede vivir de la caridad tampoco", sostuvo. En esa línea, destacó que los convenios, sus valores y las condiciones de atención pueden consultarse en la página web institucional, para que los afiliados conozcan de antemano cuánto deben abonar.

Otro de los objetivos es avanzar en la digitalización de los trámites. La intención es reducir el papeleo, agilizar las auditorías y acortar los plazos de pago a los profesionales.

Recursos para los matriculados y mejoras en las sedes

Otro de los cambios que impulsa la conducción está relacionado con la manera de distribuir los recursos de la institución. Neubert explicó que el Colegio es una asociación civil sin fines de lucro y que, cuando existe un superávit, consideran importante que se traduzca en beneficios concretos para los matriculados.

En ese marco, adelantó que realizarán un sorteo por el Día del Psicólogo y la Psicóloga, con premios que incluyen aires acondicionados, muebles y elementos de oficina destinados a los consultorios. También evalúan incorporar útiles escolares para los profesionales que tienen hijos.

La iniciativa busca reemplazar las tradicionales celebraciones institucionales por una propuesta que alcance a matriculados de toda la provincia. Para participar, deberán tener la matrícula activa y no registrar deudas. El sorteo contará con la presencia de una escribana y será transmitido por streaming.

Por otra parte, la gestión trabaja en la recuperación de un inmueble ubicado en calle Libertad, adquirido en 2019, que estaba destinado a convertirse en una nueva sede central en Paraná. Según explicó Neubert, realizaron un diagnóstico de su estado y encontraron que la construcción necesita una intervención importante, por lo que deberán evaluar si es posible aprovechar el terreno para desarrollar un nuevo edificio.

También mencionó refacciones en la Regional Sur y la incorporación de equipamiento para mejorar las actividades institucionales, como micrófonos, un atril y recursos audiovisuales para las disertaciones y encuentros profesionales.

Los desafíos para la salud mental en Entre Ríos

De cara al año que resta de gestión, Neubert señaló que uno de los principales objetivos es lograr que la psicología tenga mayor reconocimiento en los ámbitos públicos y privados, y que se generen más oportunidades laborales para los profesionales.

"Queremos concientizar a todos los actores de lo público y lo privado de que la psicología es importante, que los colegas tengan trabajo, porque demanda hay y oferta tendría que haber", expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de jerarquizar la profesión y cuestionó que algunas instituciones recurran a otras figuras para cubrir funciones vinculadas a la salud mental, en lugar de incorporar psicólogos. También insistió en que la psicología no debe entenderse únicamente desde la atención clínica. Consideró que es importante que las personas puedan acercarse a un consultorio, incluso sin tener un diagnóstico o atravesar un tratamiento específico, y reconocer el valor de la salud mental en la vida cotidiana.

Otro de los temas que preocupa a la institución es la situación de la salud mental en Entre Ríos. Neubert mencionó los indicadores de suicidio en la provincia y reclamó mayor atención e inversión para abordar la problemática.

"Si no hay financiamiento, es más de lo mismo", sostuvo al referirse también a los debates sobre posibles modificaciones de la Ley Nacional de Salud Mental. Para el secretario general, cualquier reforma debe estar acompañada de recursos y políticas que permitan llevarla efectivamente a la práctica.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto que comenzaron a desarrollar con profesionales de la medicina y la psiquiatría, además de la importancia de brindar herramientas para respaldar a los psicólogos en su ejercicio cotidiano.

Entre ellas, mencionó el dispositivo de asesoría legal que puso en marcha el Colegio, a través del cual ya recibieron más de 60 consultas. El servicio busca orientar a los matriculados ante dudas vinculadas con el ejercicio profesional, posibles situaciones de mala praxis y denuncias.

Con un año más de gestión por delante, Neubert aseguró que el desafío será sostener las mejoras institucionales, fortalecer los vínculos con otros organismos y generar nuevas herramientas para los profesionales. La intención, remarcó, es que el Colegio tenga un papel más activo en la defensa de la profesión y en las discusiones sobre la salud mental en Entre Ríos.