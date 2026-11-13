La Provincia, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, licitará la restauración y puesta en valor el Palacio San José, con una inversión de 4.072 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días. El proyecto prevé una intervención destinada a recuperar las condiciones edilicias del histórico complejo, preservar su identidad arquitectónica y fortalecer su valor cultural y turístico.
La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José
La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José, con una inversión de 4.072 millones de pesos y un plazo de 540 días.
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La Provincia dio detalles de la obra
El Palacio San José presenta una construcción del siglo XIX, fue residencia del general Justo José de Urquiza y declarado Museo Histórico Nacional en 1935, por lo que constituye uno de los espacios patrimoniales más significativos de Entre Ríos y del país. La obra que se ejecutará tras la Licitación Pública N° 14/2026, permitirá atender distintos deterioros ocasionados por el paso del tiempo, mejorar las condiciones de conservación del inmueble y garantizar la protección de sus componentes arquitectónicos originales.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, puso el acento en la importancia del proyecto: “Estamos licitando una obra histórica para recuperar y poner en valor este edificio emblemático para Entre Ríos y todos los argentinos. El Palacio San José fue la residencia de Justo José de Urquiza y un escenario central para el proceso de organización nacional”.
Además señaló que “su valor trasciende lo arquitectónico, ya que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Por eso, asumimos la responsabilidad de intervenir el palacio para revertir los deterioros acumulados, preservar este patrimonio y hacer posible que las próximas generaciones puedan conocerlo y disfrutarlo”.
El proyecto abarca una superficie total de 2.863 metros cuadrados comprendiendo sectores que integran el Edificio Principal, incluidos el Patio de Honor y el Patio del Parral; el Oratorio-Capilla; el edificio de Archivo y Cocheras; y el sector Comedor.
Los trabajos contemplan la reparación de filtraciones y problemas de humedad en cubiertas y envolventes, la estabilización y consolidación de fachadas y elementos estructurales, la adecuación de instalaciones internas y tratamientos específicos sobre componentes originales. Por las características históricas y arquitectónicas del inmueble, las intervenciones requerirán personal especializado y técnicas adecuadas para la preservación.
Presentación de ofertas y pliegos
La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 14/2026, tendrá lugar el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en Gregorio Fernández de la Puente N° 220, en Paraná.
Los pliegos estarán disponibles para su adquisición hasta el 24 de noviembre, mientras que las consultas técnicas podrán realizarse hasta el 27 de noviembre de 2026, de 7 a 13, ante la Dirección General de Arquitectura y Construcciones o a través del correo electrónico [email protected], con copia a [email protected].
Por mayor información en el siguiente link: https://www.entrerios.gov.ar/minplan/contrataciones/lpn_dgayc_2026-14