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La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José

La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José, con una inversión de 4.072 millones de pesos y un plazo de 540 días.

13 de noviembre 2026 · 22:20hs
La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José.

La Provincia licitará la restauración y puesta en valor del Palacio San José.

La Provincia, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, licitará la restauración y puesta en valor el Palacio San José, con una inversión de 4.072 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días. El proyecto prevé una intervención destinada a recuperar las condiciones edilicias del histórico complejo, preservar su identidad arquitectónica y fortalecer su valor cultural y turístico.

LEER MÁS: Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

La Provincia dio detalles de la obra

El Palacio San José presenta una construcción del siglo XIX, fue residencia del general Justo José de Urquiza y declarado Museo Histórico Nacional en 1935, por lo que constituye uno de los espacios patrimoniales más significativos de Entre Ríos y del país. La obra que se ejecutará tras la Licitación Pública N° 14/2026, permitirá atender distintos deterioros ocasionados por el paso del tiempo, mejorar las condiciones de conservación del inmueble y garantizar la protección de sus componentes arquitectónicos originales.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, puso el acento en la importancia del proyecto: “Estamos licitando una obra histórica para recuperar y poner en valor este edificio emblemático para Entre Ríos y todos los argentinos. El Palacio San José fue la residencia de Justo José de Urquiza y un escenario central para el proceso de organización nacional”.

Además señaló que “su valor trasciende lo arquitectónico, ya que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Por eso, asumimos la responsabilidad de intervenir el palacio para revertir los deterioros acumulados, preservar este patrimonio y hacer posible que las próximas generaciones puedan conocerlo y disfrutarlo”.

El proyecto abarca una superficie total de 2.863 metros cuadrados comprendiendo sectores que integran el Edificio Principal, incluidos el Patio de Honor y el Patio del Parral; el Oratorio-Capilla; el edificio de Archivo y Cocheras; y el sector Comedor.

Los trabajos contemplan la reparación de filtraciones y problemas de humedad en cubiertas y envolventes, la estabilización y consolidación de fachadas y elementos estructurales, la adecuación de instalaciones internas y tratamientos específicos sobre componentes originales. Por las características históricas y arquitectónicas del inmueble, las intervenciones requerirán personal especializado y técnicas adecuadas para la preservación.

Presentación de ofertas y pliegos

La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 14/2026, tendrá lugar el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en Gregorio Fernández de la Puente N° 220, en Paraná.

Los pliegos estarán disponibles para su adquisición hasta el 24 de noviembre, mientras que las consultas técnicas podrán realizarse hasta el 27 de noviembre de 2026, de 7 a 13, ante la Dirección General de Arquitectura y Construcciones o a través del correo electrónico [email protected], con copia a [email protected].

Por mayor información en el siguiente link: https://www.entrerios.gov.ar/minplan/contrataciones/lpn_dgayc_2026-14

Provincia Restauración puesta en valor Palacio San José
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