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Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

Después de la negativa de los gremios a la propuesta dentro de la paritaria docente, el Gobierno de Entre Ríos defendió el incremento ofrecido.

13 de noviembre 2026 · 19:25hs
El Gobierno provincial lamentó el rechazo de la oferta

El Gobierno provincial lamentó el rechazo de la oferta, en el marco de la paritaria docente. 

La paritaria docente en Entre Ríos concluyó ayer sin acuerdo, luego de que las representaciones sindicales rechazaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial en la Secretaría de Trabajo. Tras el cónclave, la vocera del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré, expresó el malestar del Gobierno por la decisión gremial, aunque ratificó la voluntad de mantener abierto el canal de diálogo para encauzar las negociaciones.

LEER MÁS: Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

La mirada oficial de la paritaria docente

“Trajimos una propuesta que fue analizada por los gremios. Lamentamos profundamente, tanto desde el Consejo de Educación como desde el Gobierno de la provincia, que esta oferta haya sido rechazada”, señaló la funcionaria tras el encuentro.

La propuesta oficial rechazada contemplaba cuatro puntos centrales, entre los que destacaba la fijación de un piso salarial mínimo de 1.000.000 de pesos, un incremento remunerativo del 4% y componentes específicos por Fopid y Conectividad.

Según precisó el CGE, estos últimos conceptos alcanzaban los 200.000 pesos para la jornada simple y los 340.000 pesos para la jornada completa, sumando además un incremento del 50% en dicho código para agentes aquellos con más de 10 años de antigüedad en la docencia.

Además, desde la cartera educativa sostuvieron que el ofrecimiento representaba un esfuerzo financiero importante en el actual escenario inflacionario, aunque insistieron en la necesidad de equilibrar las demandas salariales con la sustentabilidad fiscal de la provincia. “Entendemos la situación, pero considerábamos que era una propuesta superadora y un buen incentivo para el bolsillo docente. Tenemos que ser muy responsables financieramente y cuidar las cuentas públicas”, argumentó Duré.

Pese al escollo registrado en esta instancia, el Ejecutivo provincial confirmó que la mesa de negociación no se cerrará y que se utilizará el plazo legal disponible para evaluar los planteos sectoriales.

Es así que, con los cinco días que fija la normativa para continuar el debate interno y la revisión de las posturas gremiales, las partes buscarán acercar posiciones de cara a un próximo encuentro que permita destrabar el conflicto.

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