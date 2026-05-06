Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Exequiel Bastidas repasó la victoria del domingo en San Juan Villicum. “Funcionó excelente el auto durante el fin de semana”, dijo el ganador de la Clase 2.

Cerró su mejor fin de semana del año y ni más ni menos que en uno de los mejores autódromos del país. Luego de resultados parciales muy buenos que venía acumulando, finalmente Exequiel Bastidas logró su primera victoria del certamen en la Clase 2 del Turismo Nacional en el trazado Villicum de San Juan.

Con el Toyota Yaris del equipo atendido por Alejandro Bucci, el piloto de Paraná se subió a lo más alto del podio y ahora también se prendió en la pelea directa por el campeonato. “Un resultado que se venía haciendo desear y por suerte llegó temprano. Ahora disfrutando y trabajando para lo que viene”, manifestó el piloto.

Además, el triunfo le permite sacarse la mochila de lograr el requisito obligatorio que impone para darle pelea al título. “Tuvimos dos muy buenos entrenamientos, quedamos segundo en el primero, primero en el segundo, clasificamos segundo y ganamos la serie más rápida. A la carrera final también la pudimos llevar de punta a punta. Funcionó excelente el auto. Estoy contento por haber hecho un gran fin de semana y descontamos muchos puntos en el campeonato también. Con esto seguimos ahí prendidos en la lucha, así que estamos más que bien. Era importante ganar lo antes posible”, repasó en La Red Paraná 88.7.

Con la victoria del domingo, Bastidas ahora se ubica tercero en el torneo a 21 puntos del líder, el salteño Francisco Coltrinari. “Se hacen esfuerzos gigantes, viene siendo un año bastante duro en lo económico y vamos carrera a carrera. No tengo asegurado el año completo y eso hace que cueste un poco más el resultado por así decirlo y se disfrute mucho más también. La venimos peleando, espero que estos resultados ayuden a conseguir un poco más para poder continuar y poder cerrar el año tranquilo”, comentó.

“El auto funcionó muy bien en todos lados, sobre todo en la parte trabada y era donde podía aprovechar para hacer diferencia antes de entrar a la recta larga, ya que el Peugeot y el Nissan son más rápidos por derecho. Venía clasificando todas las vueltas, venía con lo justo, no tenía más, por ahí con el Pace Car se hizo un poco difícil ya que tuve que volver a sacar distancia con el resto”, agregó.

Cómo sigue después de San Juan

Este nuevo auto estrenado en la apertura del año en Paraná le permite al piloto local ir de menor a mayor y hoy convertirse en uno de los candidatos a pelear por la corona. “No estuvimos bien en la primera fecha porque llegamos con el auto muy justo ya que se trata de un auto 0 km. Después, a partir de Alta Gracia el funcionamiento fue excelente y lo venimos mostrando fecha a fecha. Siempre hay cositas por mejorar y pulir, los chicos del equipo trabajan muchísimo y se ve reflejado en estos resultados también”, dijo.

Y en función de lo que vendrá, el ex campeón de la Clase 3 del Turismo Pista agregó que “tenemos que trabajar, obviamente cargamos kilos también, así que esperemos funcionar bien también”.

Justamente, respecto a lo que vendrá el 7 de junio en el Roberto Mouras de La Plata, el joven de 25 años adelantó: “Al circuito de La Plata lo conozco, corrí en el Turismo Pista varias carreras, así que esperemos que funcionemos igual de bien que en San Juan”.

Bastidas con un paso en varias categorías del automovilismo argentino destacó que el TN "está teniendo un gran nivel y gran cantidad de autos, en la Clase 2 éramos 36 si no me equivoco. Se hace difícil, la seguimos peleando y ojalá estos resultados ayuden a poder concretar el presupuesto y estar un poco más tranquilo y no tan ajustado. Esperemos que esta victoria haya servido para algo”.

Y con la victoria que llegó el piloto de la capital entrerriana buscará ahora seguir por la buena senda, aunque lo primero será el seguir trabajando para reunir el presupuesto para lo que resta del torneo ya que aún restan ocho fechas más para la finalización de la temporada.

No obstante, Bastidas con la victoria lograda ahora podrá empezar a correr en función del certamen y de los kilos que cargará por la victoria en el moderno trazado sanjuanino, que ahora lo anota como uno de los interesados en pintar el uno.