Alfredo Cerrudo: "Aprendí observando a grandes jugadores"

Estudiantes de La Plata sigue con la puesta a punto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estudiantes de La Plata (@edelpoficial)

Sin dudas, Freddy, cumplió un sueño y llegó a codearse con grandes futbolistas a los que, desde su basta experiencia en la materia, ayudó a superar sus propios límites. Pero ahora, el profesional de 41 años, buscará seguir superando los suyos.

Sus declaraciones

Debido a esto, UNO dialogó con Alfredo y le consultó sobre sus vivencias en una institución de tanto prestigio.

—¿Cómo fue tu llegada a Estudiantes de La Plata?

—Mi llegada a Estudiantes de La Plata se da en el año 2017, de la mano de un amigo y colega, Ezequiel Griguoli. Sin lugar a dudas, fue un proceso muy significativo en mi carrera. Llegar a un club tan grande y prestigioso, fue un desafío y una oportunidad de crecimiento enorme. Comencé aportando mi experiencia en kinesiología y osteopatía, trabajando con futbolistas de alto rendimiento, lo cual era exactamente con lo que soñaba. Con el pasar del tiempo, me fui afianzando y ganándome un lugar en el equipo de kinesiología. Es un lugar en donde no solamente me desarrollé profesionalmente, sino, también a nivel personal.

—Tras siete años en el staff del club, ¿qué momento fue el que más te marcó?

—Creo que lo plantearía bajo dos aspectos. Por un lado, los resultados deportivos. Uno de los momentos más significativos fue haber sido parte de los tres títulos que ganó el club durante mi tiempo en la institución. Ver como el trabajo en equipo, dentro y fuera de la cancha, daba sus frutos, fue una sensación incomparable. Saber que mi aporte, aunque fuera detrás de escena, contribuyó a esos logros, me llena de orgullo. Por otra parte, cuando me di cuenta de que el cuerpo técnico y los jugadores confiaban en mi, me hizo sentir una pieza importante dentro del grupo y eso no tiene precio.

—Muchas veces se habló de las reiteradas lesiones que existen en el fútbol argentino, ¿a qué se deben?

—Hay varios factores, debido a que el origen de las lesiones responden a sistemas complejos multicausales. Por ejemplo, el apretado calendario y sin fechas claras, demasiados partidos en poco tiempo y las escasas oportunidades reales de recuperación. A su vez, influyen los sistemas de entrenamientos, las condiciones de los campos de juego, que no siempre son óptimas y la edad de los jugadores. Por lo tanto, las lesiones no son producto de una sola causa.

—¿Se deberían cambiar las metodologías de entrenamiento?

—No estoy calificado para opinar sobre la necesidad o no de los cambios de metodologías de los entrenamientos. Pero es cierto que la tendencia es adaptarlas a las necesidades individuales de los jugadores. Hoy en día, con la tecnología disponible, es posible personalizar los entrenamientos y prevenir lesiones. También, se le debería dar más importancia al descanso y la recuperación, que son fundamentales para evitar lesiones.

—En lo que respecta a la kinesiología, ¿en qué ayuda para que un jugador pueda estirar su carrera?

—La kinesiología no solamente trata las lesiones, sino, que trabaja en la prevención, el fortalecimiento y la recuperación. Esto permite que el jugador mantenga un alto rendimiento durante más tiempo y reduzca el desgaste físico. Además, un enfoque integral que incluya osteopatía y coaching, ayuda a que el jugador se sienta mejor en el aspecto físico y mental, lo que es clave para alargar su carrera.

—Por otro lado, ¿cómo es convivir con jugadores de la talla de Enzo Pérez?

—Es una experiencia increíble. Jugadores como Enzo Pérez, Federico Fernández, Javier Mascherano, Marcos Rojo, Mariano Andújar o el mismo Sebastián Verón, tienen un profesionalismo y una dedicación que contagian. Aprendí observando a grandes jugadores. Pero no solamente en el aspecto físico, sino, también en su mentalidad. Son personas que exigen lo mejor de ellos mismos y los demás, porque siempre están buscando superar sus propios límites.

—¿Vas a seguir ligado a alguna institución o te vas a tomar un descanso?

—Si bien, sigo evaluando propuestas de trabajo que me permitirían seguir ligado al deporte de alto rendimiento, estoy muy pronto a concretar un espacio en Paraná dedicado exclusivamente a deportistas de alto rendimiento. La idea sería ofrecer un enfoque integral en la recuperación, prevención y mejora del rendimiento, haciendo foco en el aspecto humano que hay detrás del deportista.