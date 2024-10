Alex Caniggia se defendió por sus insultos a Franco Colapinto: "La crítica solo viene de un muerto de hambre".

Alex Caniggia, hijo del ex futbolista Claudio El Pájaro Caniggia, se defendió de las críticas por sus insultos al piloto argentino Franco Colapinto.

Alex Caniggia es conocido por su estilo provocador y por generar polémica en las redes sociales, y esta vez no fue la excepción. El mediático apuntó contra Franco Colapinto en su cuenta de X (ex Twitter), y los usuarios no se la dejaron pasar.