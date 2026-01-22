Uno Entre Rios | Ovación | Aldosivi

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Tiburón y el Halcón no se sacaron ventaja alguna en Mar del Plata en el primer partido del Torneo Apertura 2026. Fue igualdad 0 a 0.

22 de enero 2026 · 21:28hs
Aldosivi y Defensa y Justicia abrieron el telón del Torneo Apertura de la Liga Profesional y lo hicieron con un tibio empate sin goles en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El Tiburón, que logró la permanencia en la última fecha del año pasado, no pudo sumar de a tres puntos en su casa ante el Halcón.

Defensa asomó en Mar del Plata, pero Aldosivi lo intimidó con el paso del reloj y la primera parte se quedó solo en ilusiones. Rubén Botta, uno de los futbolistas experimentados que sumó el equipo de Florencio Varela junto a Éver Banega, forzó una atajada de Axel Werner tras la pegada del ex San Lorenzo en un tiro libre a los cinco minutos de juego. A partir de ahí, el anfitrión logró nivelar el trámite a través de la pierna fuerte, le quitó ritmo al compromiso y aquietó a los dirigidos por Mariano Soso, que tuvieron la pelota sin lastimar en los metros finales.

Ya en la segunda parte, las llegadas escasearon en los arcos y los dos equipos iniciaron a conformarse con la igualdad para sumar su primer punto en el campeonato. Sobre el final, Damián Fernández preocupó a todos porque chocó con un compañero y cayó de mala manera en el césped. Segundos después, el futbolista se levantó por sus propios medios, aunque le colocaron un cuello ortopédico y lo retiraron en ambulancia.

Aldosivi volverá a ser local el próximo miércoles desde las 17 contra Barracas Central y Defensa y Justicia visitará el jueves 29 en idéntico horario a Deportivo Riestra.

