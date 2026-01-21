La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La International Football Association Board tiene en mente tres cambios clave para mejorar la fluidez en los encuentros, las cuales serán evaluadas por la FIFA.

Una nueva edición de la Annual Business Meeting (ABM), organizada por la International Football Association Board (IFAB) de la FIFA , definió las propuestas para modificar el reglamento de juego que serán tratadas en la próxima reunión general del 28 de febrero. El objetivo central: mejorar la fluidez de los partidos y reducir al mínimo las interrupciones que frenan el juego.

Entre los puntos clave se planteó establecer un tope de 10 segundos para ejecutar acciones específicas como laterales, saques de arco o sustituciones, una medida similar a la regla actual que sanciona con córner cuando un arquero retiene la pelota más de ocho segundos. El mismo límite aplicaría para que los jugadores salgan del campo al ser reemplazados.

Otra propuesta apunta a los futbolistas que reciben atención médica. En esos casos, deberían permanecer fuera de la cancha durante un tiempo predeterminado, que comenzaría a contarse tras la reanudación del juego. Estas ideas aún están en fase de evaluación y se someterán a votación en el encuentro que se realizará en Londres.

También se pondrá sobre la mesa la llamada Ley Wenger, un nuevo criterio para juzgar el fuera de juego en ligas sin VAR. La regla indica que un jugador solo estará adelantado si todo su cuerpo supera al último defensor, y no solo una parte del mismo. Podría aplicarse, entre otras, en la Premier League de Canadá, que comienza recién en abril.

Además, la IFAB destacó los avances del fuera de juego semiautomático y el uso del Football Video Support (FVS), una versión adaptada del VAR pensada para torneos que no cuentan con recursos tecnológicos suficientes para implementar el sistema completo.

Qué más se tratará en la reunión de la IFAB

La agenda también incluye otros posibles cambios vinculados al uso del VAR. Uno de ellos es permitir la revisión de tarjetas rojas por doble amarilla, algo que hasta ahora no está contemplado. También se evaluará si el videoarbitraje puede intervenir en saques de esquina concedidos por error evidente.

A pesar del debate en curso, desde la IFAB aclaran que su intención es que el VAR siga limitando sus intervenciones a los cuatro casos ya establecidos: goles, penales, expulsiones directas y errores en la identidad del infractor. El organismo sostiene que estas propuestas responden al impacto positivo que tuvo limitar el tiempo de retención del arquero, un cambio que ayudó a acelerar el juego.