Agustín Vernice se llevó el diploma de París 2024

La medalla dorada fue para el checo Josef Dostal con 3’24’’66/100 y el podio lo completaron los húngaros Adam Varga con 3’24’’76/100 y Balint Kopasz con 3’25’’68/100.

Detrás de Vernice y Kravets se posicionaron el portugués Fernando Pimienta (sexto, con 3’29’’59/100); el sueco Martin Nathell (séptimo, con 3’31’’06/100); y el alemán Jakob Thordsen (octavo, con 3’36’’82/100).

Previamente, en la semifinal, el oriundo de la localidad bonaerense de Olavarría quedó por detrás de Varga, quien se impuso con un registro de 3’27’’92/100. También los dos habían terminado siendo los más rápidos si se sumaban las dos semifinales. La primera serie había quedado para Kopasz, ganador con 3’28’’76/100, que lo dejó con la tercera marca entre los ocho clasificados.

Satisfecho

“Lo di todo, lo había dicho, que mi objetivo era poder mirar la competencia con mis amigos y mi familia, que fue lo que no pude hacer en Tokio, todavía no la pude ver, porque no me quedé contento con mi actuación y ahora estoy contento que la voy a poder disfrutar”, contó Vernice con una sonrisa en la cara a TyC Sports.

“Fue muy especial porque no me sentí nada bien en la final, la semifinal la dominé de principio a fin, estaba bien físicamente”, reconoció. Entonces reveló: “Hay una realidad, que me viene pasando desde que soy juvenil, que cuando en el calendario de competencia me toca una prueba y a la hora y media, dos horas otra me cuesta mucho, es una realidad. Entonces el desafío era doble y desde la palada uno me di cuenta que no tenía el mismo ‘power’ que en la semifinal pero traté de adaptar y dar pelea hasta el final, cosa que no pude hacer en Tokio”.

Brenda Rojas, cuarta en la final C

La sampedrina Brenda Rojas finalizó cuarta en la final C del K1 500 con un tiempo de 1’53’’88/100, un tiempo 33 centésimas mayor que el 1’53’’35/100 en la semifinal que la metió en la final C. Rojas se había metido en la semifinal tras quedar segunda en su serie con un tiempo de 1’52’68/100, +3.52 que la neozelandesa Aimee Fisher.