Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Asmu

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

El paranaense Agustín Asmu fue elegido por el cuerpo técnico de la Federación Argentina para competir en el certamen que se desarrollará en abril, en Panamá.

6 de enero 2026 · 17:16hs
Agustín Asmu tiene una cargada agenda en esta primera parte del año.

Agustín Asmu tiene una cargada agenda en esta primera parte del año.

El paranaense Agustín Asmu fue designado por el cuerpo técnico de la Federación Argentina de tenis de mesa para participar en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollarán en Panamá desde el 12 al 25 de abril.

Asmu, quien se encuentra desde septiembre de 2025 desarrollando su actividad deportiva en Portugal, viene de ganar el primer selectivo para integrar la Selección Argentina U19 en 2026.

Será en los senderos de Villa Urquiza.

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

La cargada agenda de Agustín Asmu

El paranaense participará en los siguientes eventos internacionales:

- 10 al 13 de febrero WTT YC Vila Real, Portugal (circuito mundial juvenil de tenis de mesa).

- 4 al 7 de marzo WTT YC Buenos Aires, Argentina (circuito mundial juvenil de tenis de mesa).

- 23 al 29 de marzo Sudamericano u15 -u19 Chapeco, Brasil.

Agustín Asmu Juegos Suramericanos Panamá tenis de mesa
Noticias relacionadas
Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Juan Siemienczuk iniciará esta nueva etapa el lunes 12 de enero.

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Miguel Ángel Russo fue campeón en los dos clubes.

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

Ver comentarios

Lo último

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

Ultimo Momento
Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

AMET. Amparo Judicial sobre el Art. 30 por el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Policiales
Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Ovación
Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

La provincia
La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

La UTA lanzó una campaña solidaria en apoyo a choferes de Paraná que perdieron su empleo

Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

Se identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención en Paraná

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Dejanos tu comentario