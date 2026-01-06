Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud El paranaense Agustín Asmu fue elegido por el cuerpo técnico de la Federación Argentina para competir en el certamen que se desarrollará en abril, en Panamá. 6 de enero 2026 · 17:16hs

Agustín Asmu tiene una cargada agenda en esta primera parte del año.

El paranaense Agustín Asmu fue designado por el cuerpo técnico de la Federación Argentina de tenis de mesa para participar en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollarán en Panamá desde el 12 al 25 de abril.

Asmu, quien se encuentra desde septiembre de 2025 desarrollando su actividad deportiva en Portugal, viene de ganar el primer selectivo para integrar la Selección Argentina U19 en 2026.

La cargada agenda de Agustín Asmu El paranaense participará en los siguientes eventos internacionales: - 10 al 13 de febrero WTT YC Vila Real, Portugal (circuito mundial juvenil de tenis de mesa). - 4 al 7 de marzo WTT YC Buenos Aires, Argentina (circuito mundial juvenil de tenis de mesa). - 23 al 29 de marzo Sudamericano u15 -u19 Chapeco, Brasil.