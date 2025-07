Agustín Asmu, campeón y esperanza olímpica.

La consagración no fue un hecho menor. Lo consiguió tras vencer en la final al mendocino Tomás Saavedra, con quien arrastraba una historia pendiente: en 2023, había caído ante él en la final. Esta vez, en Rosario, fue diferente. Agustín cerró el partido con autoridad y se llevó el título más deseado.

La categoría U19 es una de las más exigentes del circuito nacional, ya que reúne a jugadores en plena etapa de maduración técnica y física, muchos de los cuales ya suman experiencia en competencias sudamericanas e incluso europeas. Asmu, con solo 15 años, no solo logró destacarse frente a rivales mayores, sino que mostró una evolución sólida en todas las instancias del certamen, tanto en la fase de grupos como en los cruces eliminatorios.

El impacto de su victoria no tardó en reflejarse en los despachos de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, que elevó formalmente su postulación ante el Comité Olímpico Argentino para que el paranaense represente al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en Senegal. A sus 15 años, Agustín ya se proyecta como uno de los talentos más prometedores del país.

Largo camino hacia la cima

Agustín Asmu comenzó a jugar tenis de mesa en 2017, y ese mismo año empezó a competir. Representa a Aspatem (Asociación Paranaense de Tenis de Mesa), defiende los colores de River Plate a nivel nacional y recientemente jugó para el club CP Alvito en Portugal. Su crecimiento deportivo fue sostenido, a base de trabajo, torneos, viajes y una mentalidad enfocada.

Su paso por Europa, donde entrenó en el centro internacional de Mirandela —una de las instituciones más reconocidas en formación de alto rendimiento del continente—, le permitió adquirir roce internacional, mejorar su técnica y medirse con jugadores de distintos países, elementos fundamentales para su desarrollo.

La consagración en Rosario fue mucho más que una copa: “La sensación que me dejó coronarme campeón argentino siempre es linda, pero más aún en una categoría tan exigente como U19. Fue como una revancha porque el año pasado perdí la final contra el mismo chico. Ahora me tocó ganarla y fue muy especial”, expresó, con alegría, a UNO.

“La final fue el partido más díficil. Jugué contra mi compañero de equipo en Europa. Ya nos conocemos bastante, por eso fue tan parejo. Pude sacarlo adelante y me sentí muy bien”, dijo y remarcó: “El click mental llegó antes, cuando gané la semifinal me sentí con muchas chances. Ese fue un rival muy duro, que siempre me cuesta. Ganarle fue un impulso grande”.

Sobre la preparación, fue claro: “La clave para ganar fue la preparación en el año. Los campamentos de la Selección Argentina en Buenos Aires y el entrenamiento en Portugal me ayudaron muchísimo”.

Familia y el llamado de la Selección

A Rosario no viajó solo. Agustín estuvo acompañado por su mamá, su papá, su hermanito y su compañero de equipo. Todos fueron parte de una victoria que representa mucho más que un resultado.

Al respecto de la convocatoria a la Selección, contó: “Me enteré de la postulación a Dakar por mi papá. Me dio una alegría extrema. Significa mucho que me hayan tenido en cuenta. Siempre con la responsabilidad de representar a la Argentina de la mejor manera”, a su vez, contó: “Me estoy preparando fuerte en Europa, en un centro internacional. Entrenando más intenso, con muchas ganas de estar a la altura de lo que se viene”.

Al entorno, el logro no le pasó inadvertido: “Me han felicitado mucho y me motivan para seguir entrenando. Es un momento muy lindo”.

Sobre la presión y las expectativas, Agustín mostró madurez: “Cuesta, claro, pero con la ayuda del psicólogo se puede manejar mejor. Hay presión, pero lo importante es saber cómo controlarla”.

Entre sus ídolos, mencionó a un histórico: “Mi referente es Horacio Cifuentes, jugador olímpico y actual campeón argentino. Lo admiro mucho”. Y fuera del deporte, tiene sus válvulas de escape bien claras: “Me gusta ir a pescar, mirar fútbol y pasar tiempo con mi familia. Me ayuda a relajarme y desconectarme”.

Los sueños de Agustín Asmu

Con 15 años recién cumplidos, el objetivo de Agustín está claro: “A corto y mediano plazo, quiero clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. También me enfoco en hacer un buen papel en la liga europea con mi equipo”.

Agustín cerró la entrevista con un agradecimiento: “Quiero agradecer a la Federación Argentina de Tenis de Mesa, a los entrenadores de la selección, al centro internacional en Mirandela, Portugal, a mis compañeros de entrenamiento, a ARD por el material deportivo y a todos los que me ayudan, que son muchos. A mis clubes River Plate en Argentina, Alvito en Portugal y Aspatem en Entre Ríos”.