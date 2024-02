Agüero: "Es mentira, no voy a entrenar con Independiente"

Sergio Agüero ilusionó a todo Independiente, pero no vuelve a entrenar.

“A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente . A veces se inventan cosas. Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios", afirmó Agüero en una transmisión por la plataforma Twitch.