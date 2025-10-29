Uno Entre Rios | Ovación | AFA

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

AFA confirmó el valor de las localidades para las distintas categorías. Una localidad para un juego de Primera División se elevó a 30 mil pesos.

29 de octubre 2025 · 10:43hs
La AFA actualizó los valores de las localidades.

La AFA actualizó los valores de las localidades.

La Asociación de Fútbol Argentino, (AFA) notificó el aumento del valor de las localidades para muchas de las categorías del ámbito local. La actualización del precio de las entradas sufrió un incremento del 30 por ciento.

Las nuevas tarifas, que quedó asentada en el Boletín Nº6.781, emitido por la casa madre del futbol argentino, se dividen en tres segmentos. En Primera División, el valor de una entrada general alcanza los 30.000 pesos, mientras que para jubilados y pensionados pasará de 11.500 a 15.000 pesos y para menores, de 6.500 a 7.500 pesos.

En las categorías de ascenso

En la Primera Nacional, categoría donde milita Patronato, los precios pasarán de 18.500 a 24.000 pesos para la general, de 9.000 a 12.000 pesos para jubilados y pensionados, y de 5.000 a 6.000 pesos para menores.

En el caso de la Primera B Metropolitana, las entradas costaban 15.000, 7.500 y 4.000 pesos, y pasaron a 20.000, 10.000 y 5.000 pesos, respectivamente.

Para la Primera C y el Fútbol Femenino, la AFA fijó valores idénticos: de 13.500 a 18.000 pesos para la general, de 7.000 a 9.000 pesos para jubilados y pensionados y de 4.000 a 4.500 pesos para menores.

AFA localidades ascenso
