Adrián Toplikar: "Trabajamos para el bienestar de Tilcara"

“Queremos impartir amistad para que eso sea el inicio de una familia dentro del Verde. Estamos tratando de incorporar gente de los alrededores. No solo queremos que se acerquen a la temporada de piletas, sino que se vayan integrando a la familia. El predio está hermoso”, destacó Adrián Toplikar.

“Hemos trabajado con la comuna de Sauce Montrull codo a codo ya que es importante que el club se sienta identificado en la zona. Sentido de pertenencia con la barriada. Hemos hecho algunos acuerdos con la comuna en el cual se les daban algunos permisos y derechos de pileta”, agregó el vicepresidente.

“Hay gente que no sabe que existe el club o que lo tienen tan cercano. Otros tantos han ido por primera vez y quedaron fascinados”, extendió.

Las instalaciones del Verde, además del uso para la práctica de hockey y rugby sirven de contención y espacio recreativo para los habitantes de alrededor. Como mencionaban anteriormente los entrevistados, gente de Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull se acerca a disfrutar del esparcimiento de Tilcara que cuenta con piscinas, gastronomía y más.

Club Tilcara dirigentes temporada 2023.jpg Dirigentes del Club Tilcara y una charla extensa en La Mañana de La Red. UNO / Juan Ignacio Pereira

“Nuestro objetivo es simple, queremos captar la mayor cantidad de gente posible para nutrir nuestros deportes y la institución. Que siga creciendo. Actualmente tenemos 890 socios activos. Se han sumado muchas personas. El hockey, por ejemplo, trajo consigo una cantidad importante de familias que acompañan a sus niños o niñas”, afirmaron ambos.

“El club, al tener más gente activa en su predio, se vio obligado a realizar ciertas modificaciones en las estructuras edilicias. Por citarte algunos: baños, cloacas, riegos de canchas, cortada de pasto, entre otras cosas. Actualmente tenemos en uso cuatro canchas”, dijo, emocionado, Gabriel Massoni mientras recordaba los comienzos de Tilcara y donde está ubicado hoy.

“Si nosotros no trabajamos para la institución que queremos, la misma no avanza, no crece. Entonces, lo que nosotros tratamos de enseñarle a los chicos es eso. A los jugadores que llegan al club tratamos de dejarle algo distinto. Como lo es la contención, la mirada, el qué necesitas, el camino es por acá, etc. Educarlos en valores”, dijo, inflando el pecho, el vicepresidente de la institución que se encuentra a 18 kilómetros de Paraná.

“Necesitamos seguir sumando y seguir haciendo obras. Para ello la nueva comisión directiva se está moviendo de buena manera, consiguiendo publicidades y demás cuestiones para poder costear gastos y abaratar costos. Las obras son trabajos que quedarán para las generaciones futuras”, agregó Massoni.

“En este momento estamos con trabajos de iluminación en una de las canchas de la ruta 18 porque ahí vamos a trasladar los entrenamientos de las divisiones juveniles”, contó Adrián.

Sueños

El club Tilcara cuenta con dos predios. Uno está ubicado sobre ruta 18. El otro en Delfín Huergo y Martín Zapata, detrás de la UTN. Allí, el Verde cuenta con una cancha de rugby y un gimnasio creado en este último tiempo. Pero no se quieren quedar solamente con eso y anhelan nuevas estructuras.

“La idea es, el día de mañana, poder realizar un playón en donde puedan hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo el hockey sobre césped, ya que las infantiles de nuestro club practican ahí y no es el lugar ideal para llevarlo a cabo”, finalizó el vicepresidente.