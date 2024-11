Adrián Toplikar: "Es algo que hacemos con mucho cariño"

“Estoy en club desde los 14 años –prosiguió–. Primero fui jugador, después dirigente. La realidad del club la conozco muy bien, sabiendo que tenemos un montón de cosas para mejorar, las cuales serán nuestros objetivos para esta gestión. Sabemos la difícil situación de los clubes, pero confiamos en el apoyo de nuestros socios como lo ha sido toda la vida, que no sólo colaboran con la cuota sino también con otros aportes extras. También tenemos las actividades que realizamos para generar dinero”.

Los objetivos para su gestión

Al ser consultado sobre cuáles son esas cosas a mejorar que mencionó, el nuevo presidente respondió: “lo más urgente que tenemos en estos momentos son los vestuarios de damas. El hockey ha tenido un crecimiento increíble en el club, lo cual es altamente positivo para nosotros, pero contamos con baños y vestuarios chicos para ellas. Es una deuda que tenemos con nuestras jugadoras y que sí o sí debemos saldarla. Después debemos arreglar algo de los vestuarios de caballeros, y el techo de nuestro quincho que, como es de paja, cada 10 años hay que cambiarlo. Luego tenemos otras tareas por delante como el mejoramiento de las canchas”.

“Una de las metas para mi gestión como presidente es la de duplicar la cantidad de socios, que actualmente somos cerca de 1.000. En lo estrictamente deportivo queremos seguir trabajando con las dos subcomisiones para atraer más chicos a que practiquen deporte en nuestro club”, concluyó Toplikar.

La palabra del vice

Por su parte, Gabriel Massoni, el nuevo vicepresidente, acotó: “hay muchos proyectos, algunos más cercanos y otros pensados a grandes plazos porque sabemos que somos un club que venimos desde abajo, en el que se hace todo a base de pulmón y el sacrificio de los socios y de la gente que colabora. Tenemos muchos desafíos por delante, principalmente devolver a Tilcara a la categoría superior del Torneo Regional del Litoral de rugby. Sabemos que no es fácil pero confiamos en nuestros jugadores y en el trabajo que realizamos”.

“Es muy difícil de describir con palabras lo que significa el Club Tilcara para nosotros. Es un sentimiento y una pasión que no tiene explicación, que la vivís cuando estás adentro y, sobre todo, si llegas al club desde chico. Yo llegué a esta institución cuando no teníamos cancha y practicábamos en el Parque Berduc y en el Patito Sirirí. Por eso cuando me acuerdo de esos momentos, que más allá de las falencias fueron hermosos, y veo cómo estamos ahora me pone muy feliz”, cerró.

La nueva Comisión Directiva del Club Tilcara

Club Tilcara.jpeg Adrián Toplikar, nuevo presidente del Club Tilcara.

La flamante CD directiva del Verde quedó compuesta por: presidente Adrián Toplikar; vicepresidente Gabriel Massoni; secretaria María Elena Martino; prosecretario Abel Alberto De Bueno; tesorero Leónidas Francisco Acosta; protesorero Eduardo Squilaci; volacales titulares Daniela Murray, Roberto Cian, Iván Aquiles Lescano y Luis Pauloni; vocales suplentes Mónica Brodsky, Sergio Bruzzoni, Martín Quindt y Diego Olivera; capitán general Luciano Furlán; revisores de cuentas titulares Gustavo Oscar Castiglioni, Martín Cipriani y Fernando Vásquez; revisores de cuentas suplentes Walter Reichert, Alejandro Chilotegui y Sebastián Arrías; intendente Quincho Iván Aquiles Lescano; intendente Predio: Diego Olivera.