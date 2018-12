El Rally Raid de motos llegó a su fin en Valle Fértil, San Juan, en donde el paranaense Santiago Micheloud logró consagrarse subcampeón en la divisional M1.





Con su Yamaha 450 el entrerriano sumó 279 puntos detrás del monarca Marcos Martínez (313 unidades).





En fecha previa, que se corrió en La Rioja, tuvo problemas con su moto y lo pagó caro en la lucha por la corona. De todos modos, el balance es muy positivo. "Estoy muy feliz por este segundo puesto porque es la categoría máxima del campeonato y además corrés con pilotos muy entrenados y que se destacan mucho. No es fácil correr con esta clase de pilotos y quedar segundos en el campeonato. Se me rompió la moto en un fecha clave, podría haber quedado más atrás y quedé segundo".





El último acto fue entretenido y disputado, pero a Santiago no le alcanzó para arrebatarle el festejo al campeón. "La ultima carrera estuvo muy linda. La verdad fue larga y luchada todo el tiempo. No había mucha navegación y a mí eso me sienta bien. La primera etapa me gana Marcos Martínez que es el que gana el campeonato. Me gana por cuatro segundos. Después el segundo día eran 400 kilómetros y le gané por sólo 20 segundos. Todo el tiempo íbamos peleando. Después en el final me ganó por poco sumado a algunos errores".













