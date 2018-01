Santiago Micheloud: "Mi sueño es correr el Dakar, hoy lo veo más cerca"

Santiago Micheloud, tiene 21 años y compite en moto en Rally Raid. Si bien toda la vida le gustaron los fierros y las motos, hace cuatro años que compite en un mejor nivel. En 2017 fue su primer torneo nacional y salió campeón argentino.





motocross6.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira

Micheloud (1).jpg





"Ando en moto desde los 12 años, siempre me gustó. Hace tres años empece a correr los Rally de Entre Ríos y este último año corrí el Argentino por primera vez donde salí campeón. Fue mucho trabajo poder participar en cada fecha del Ca-Nav porque eran muy lejos asique tenía que trabajar para participar de todas las fechas", explicó motociclista en diálogo con UNO.





Micheloud (3).jpg





Su primera moto se la regaló su tío para que la comparta con su primo y su hermano. Hoy tiene su moto de competencia propia gracias a la ayuda de su padre, "vendí dos motos para poder comprarla", mencionó.





motocross1.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereiraoto UNO/ Juan Ignacio Per





En cuanto al título obtenido de Campeón Argentino de Ca-Nav, Micheloud contó que siempre quiso correr en esa categoría pero no fue sencillo por los costos que tiene. "Era mi objetivo hacerlo así que juntamos el dinero para empezar a competir y los buenos resultados me motivaron a hacer el campeonato entero. No me esperaba ser campeón, siempre hicimos las cosas prolijos, sin golpes y eso ayudó".





motocross4.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira

Micheloud (15).jpg





Sin embargo, Santi no esta pasando por su mejor momento ya que en la última carrera del Campeonato Argentino, en noviembre, sufrió un duro golpe que le produjo una fractura en el hueso peroné y en la tibia en la zona del maleolo (cerca del tobillo) lo cual derivó en una operación e inmovilización de la pierna por un mes y medio. "En la ultima carrera en San Juan, duraba tres días la competencia y el último día agarre una cortada muy honda, me caí, me quebré el peroné y la tibia. Fue una lesión muy fuerte y no sabía bien que tenía; cuando me enteré me tranquilice un poco", y agregó: "Ahora ya estoy caminando, estoy en etapa de recuperación pero todavía tengo para un mes más por lo meno para estar al 100%. Por suerte no tenía competencias en este tiempo. La próxima es en Marzo así que tengo tiempo para recuperarme. En Febrero seguramente voy a correr un Rally de la Provincia, pero va a ser para divertirme solamente".





Micheloud (8).jpg

Micheloud (9).jpg





Por otra parte, en relación al futuro inmediato, el corredor contó cuales son sus objetivos. "La idea para este 2018 es volver a hacer el campeonato argentino entero otra vez que, al salir campeón me bonifican tres fechas de seis, osea que es una buena ayuda. Otro objetivo es inscribirme al Ruta 40 que es un Mundial de Rally pero dependerá de como lleguemos económicamente, es en Argentina pero es muy caro".





Micheloud (16).jpg

Micheloud (17).jpg





En otro sentido, Santiago también fue consultado por UNO por los apoyos económicos que recibe para solventar gastos de un deporte bastante caro. "Tengo sponsors que me ayudan con algunas cosas, hidratación, repuestos y demás. Después es la ayuda de mi viejo y yo trabajo durante todo el año en el campo con mi papá para poder pagar mis gastos en las carreras", comentó.





SUS SUEÑOS

El joven, próximo a cumplir 22 años el 26 de este mes, tiene muy claro cual es su gran sueño: correr el Rally Dakar y manifestó que debido a la gente que ha conocido gracias al deporte y amigos que compiten, cree que "cada vez esta más cerca" de lograrlo.







Micheloud (18).jpg





Embed







Motocross.jpg Torneos Entrerrianos en los que ha competido. Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira motocross3.jpg Números que ha utilizado. Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira motocross2.jpg Torneos en los que ha competido. Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira



Por Antonella Toso Gemelli