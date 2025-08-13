Uno Entre Rios | Municipalidad de Paraná

Municipalidad de Paraná: Oficinas a la Comunidad fortalece la descentralización

Desde la Municipalidad de Paraná informaron que el programa Oficinas a la Comunidad avanza en su recorrido por los barrios.

13 de agosto 2025 · 17:58hs
El programa Oficinas a la Comunidad avanza en su recorrido por los barrios de la ciudad de Paraná. En lo que va de 2025, el dispositivo ya se desplegó en más de 10 barrios con participación de organismos municipales, provinciales y nacionales. La próxima fecha del operativo es este jueves 14 de agosto en Jorge Newbery y Gonzalo de Berceo.

Qué se puede realizar en las Oficinas a la Comunidad

El espacio ofrece un servicio itinerante que permite a los vecinos y vecinas realizar gestiones municipales, provinciales y nacionales en un solo lugar y sin necesidad de trasladarse al centro.

Durante 2025, más de 10 barrios fueron sede de estas jornadas, en articulación con hasta 10 organismos e instituciones en cada operativo, en muchos casos con participación también de centros de salud, escuelas y comisiones vecinales.

Los barrios visitados

-Comisión Vecinal Dr. Pablo Balbi

-CAPS Papa Francisco

-Plaza Juan José Valle

-Comisión Vecinal El Morro

-Comisión Vecinal López Jordán

-CAPS Illia

-Comisión Vecinal Unión y Progreso

-Escuela Primaria N.º 23 (Brisas del Este)

-Escuela N.º 193 Pedro Giachino

-Salón Vecinal Barrio Pagani

-SUM El Brete (Comisión Vecinal Sachetti)

En estos espacios, la comunidad pudo acceder a trámites, asesoramiento y servicios que en la mayoría de los casos requieren tiempo, traslados o espera. La propuesta se basa en el concepto de un Estado facilitador, cercano, accesible y orientado a resolver necesidades concretas.

Por otra parte, desde la Municipalidad de Paraná se informó que las áreas que forman parte de la oferta permanente son:

-Subsecretaría de Desarrollo Humano

-Subsecretaría de Economía Social

-Defensa del Consumidor

-Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia

-Dirección de Políticas de Integración y Discapacidad

-Dirección de Empleo y Trabajo

-Dirección de Personas Mayores

-Centro de Emisión de Licencia de Conducir

-Defensoría del Pueblo

-Defensoría del Pueblo de la Nación

Además, en forma ocasional, se suman servicios como la Tarjeta SUBE, el Registro Civil, Salud Animal y el programa Mercado en tu Barrio, que complementan la propuesta y la hacen más integral.

La iniciativa permite además consolidar la articulación entre distintas jurisdicciones del Estado y potenciar el trabajo con referentes territoriales, instituciones educativas, centros de salud y organizaciones vecinales. El programa continuará su recorrido durante el resto del año, ampliando su alcance a nuevos barrios y sumando propuestas que sigan fortaleciendo la inclusión y la participación ciudadana.

