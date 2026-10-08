Motociclista tuvo lesión grave al despistar

Una mujer de 32 años resultó con heridas graves tras despistar en un camino vecinal de Colonia Hocker, departamento Colón

Una mujer de 32 años resultó con heridas graves tras despistar en un camino vecinal de Colonia Hocker, departamento Colón

Una mujer de 32 años resultó con heridas de consideración durante las primeras horas de este jueves, tras protagonizar un despiste mientras transitaba a bordo de su motocicleta por una traza vial que conduce hacia la localidad de Colonia Hocker, dentro del departamento Colón.