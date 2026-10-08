Uno Entre Rios | Colón

Motociclista tuvo lesión grave al despistar

Una mujer de 32 años resultó con heridas graves tras despistar en un camino vecinal de Colonia Hocker, departamento Colón

8 de octubre 2026 · 12:52hs
Una mujer de 32 años resultó con heridas graves tras despistar en un camino vecinal de Colonia Hocker

Una mujer de 32 años resultó con heridas graves tras despistar en un camino vecinal de Colonia Hocker, departamento Colón

Una mujer de 32 años resultó con heridas de consideración durante las primeras horas de este jueves, tras protagonizar un despiste mientras transitaba a bordo de su motocicleta por una traza vial que conduce hacia la localidad de Colonia Hocker, dentro del departamento Colón.

Ante lo ocurrido debió ser trasladada en ambulancia hacia el Sanatorio SMQ de la ciudad de Colón. Luego de ser examinada por personal de la salud, se determinó que presentaba una fractura de platillo tibial derecho, lesión categorizada formalmente de carácter grave.

Colón Motociclista Lesión
Ver comentarios

Lo último

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Ultimo Momento
Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Muerte de Maradona: Era una bomba de tiempo: la fiscalía leyó los alegatos finales

Muerte de Maradona: "Era una bomba de tiempo": la fiscalía leyó los alegatos finales

Envejecer Activo, una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

"Envejecer Activo", una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

Policiales
Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Envejecer Activo, una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

"Envejecer Activo", una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Día del Trabajador Rural: UATRE Entre Ríos denuncia alta precarización laboral y falta de condiciones dignas en los campos

Día del Trabajador Rural: UATRE Entre Ríos denuncia alta precarización laboral y falta de condiciones dignas en los campos

Dejanos tu comentario