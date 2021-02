El turismo, en jaque

Y aún cuando las dos orillas siguen ostentando diferencias abismales en cuanto a las gestiones para ofrecer sus productos, la batahola de emociones generadas tras el éxito de cada fin de semana largo lograba equipararse cuando la mayoría de las ciudades se consagraban victoriosas en el balance que develaba las cifras de dinero que ingresaba por el movimiento turístico, beneficiando no solo a los referentes directos del sector, sino además a otros rubros. En este contexto, nada hacía prever que una pandemia echaría por tierra los esfuerzos de tantos años, arrastrando al precipicio proyectos, anhelos y sueños.

Al inicio de este verano hubo expectativas sobre un repunte, con los correspondientes protocolos y cuidados que permitieron reabrir la actividad para que los emprendedores privados intentaran recuperar un nivel de ingresos que los ayude a mantenerse en pie y evitar que se terminen fundiendo, tras un 2020 que los llevó a la más profunda crisis. Sin embargo, hasta ahora el resultado no fue el esperado y siguen en jaque.

Ante esto, parece reabrirse una vez más la grieta entre el Estado y los privados, que si bien ambos sectores tratan de contener discretamente, se hace cada ve más visible. En este marco, Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), advirtió que decayó la ocupación hotelera durante la segunda quincena de enero en Entre Ríos, afirmando que “no llega a cubrir las expectativas”, y cuestionó: “Entre Ríos fue un destino elegido, pero los números están muy lejos de los que divulgó el gobierno provincial”. Según publicó Diario Río Uruguay, el dirigente analizó: “En comparación con el año pasado, cuando la provincia tuvo una ocupación promedio del 85% con el ingreso de 475.000 turistas, si este año ingresaron 175.000 turistas, no puede ser nunca el 65% de ocupación que informó el gobierno provincial”.

“La economía del argentino no está en las mejores condiciones y aquel que pudo tomarse sus vacaciones, lo hizo a los destinos más visibles. Lamentablemente, la inversión publicitaria para los destinos entrerrianos no llegó adonde debía, porque los turistas no aparecieron”, concluyó, crítico ante el escaso o nulo apoyo que recibió el sector, de parte del Estado en un momento que es clave para que la actividad aspire a poder recuperarse.