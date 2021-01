Turismo: enero regular y se espera más movimiento en febrero

En Gualeguaychú, que este mes se posicionó como la localidad más elegida para hacer turismo en Entre Ríos y la octava más concurrida de la Argentina durante las vacaciones de verano, tienen la ventaja de estar muy cerca de Buenos Aires, el mayor efector turístico del país, y saben aprovecharlo muy bien, redoblando los esfuerzos para brindar el mejor servicio y acompañar a los viajeros, incluso en un contexto que no deja de ser adverso.

En este marco, José Luis Alfaro, presidente del Consejo Mixto de Gualeguaychú, contó a UNO: “Estamos trabajando mucho bajo un lema de Verano Seguro y Cuidado, y tenemos una buena afluencia de turistas, aún cuando haya casos de Covid, como en todos lados. En este contexto tan particular, está siendo una temporada aceptable. Gualeguaychú ha sido hasta ahora uno de los destinos mas elegidos del país y el más elegido de la provincia. Pero no se puede comparar con veranos anteriores”, evaluó.

En la mayoría de las ciudades en las que esperan un afluencia de turismo son cautelosos al momento de hablar de los porcentajes de reserva, y al respecto Alfaro explicó: “Es un poco complejo manejar los porcentajes, porque todo va dependiendo de las variables que van surgiendo en cuanto a la situación sanitaria. No sabemos todavía cómo serán las restricciones horarias hasta que no tengamos el nuevo decreto de febrero, que eso va a influir, al igual que va a depender cómo va a estar el clima. Todas esas variables van a entrar en juego hasta que el turista termine viniendo. Mientras tanto, podemos decir que las reservas están en un buen nivel, pero hay que esperar para ver realmente cómo va a ser la ocupación, y esto es un día a día”.

Según mencionó, desde la apertura de la temporada de turismo de verano, el 8 de diciembre, la mayor cantidad de las personas que visita Gualeguaychú provienen de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. “Son nuestros mayores emisores de turistas”, destacó el funcionario.

En referencia a los alojamientos más elegidos, sostuvo: “Tenemos muchos bungalows y cabañas, pero también nuestros hoteles son muy seguros; se trabaja con todos los cuidados y están muy cercanos a la naturaleza, así que también una muy buena ocupación”.

“Venimos trabajando bien, y además tenemos camping muy grandes, como Ñandubaysal o Solar del Este. La propuesta es muy diversa y hay público para todos los sectores”, acotó Alfaro.

Por su parte, María Laura Sad, directora de Turismo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, señaló a UNO: “Atendiendo a la realidad sanitaria y a que esta no es una temporada normal, consultas tenemos permanentemente, aunque no en la cantidad habitual con que nos manejamos otros años”.

Si bien aún no tienen las cifras finales respecto a la ocupación que hubo en enero, mencionó que la mayoría de los visitantes que llegan a pasar unos días en La Histórica son generalmente de Buenos Aires. “Sigue siendo el mayor emisor de turistas, y en lo que va de este verano también vimos bastante movimiento de entrerrianos. Quienes vienen a Concepción del Uruguay son mayormente familias y lo que más eligen para alojarse son casas, cabañas y apart hotel, y el promedio de días que se quedan son cuatro: de jueves a domingo; esta es una tendencia que se viene dando desde hace algunos años”, refirió.

Sobre los requerimientos para ingresar a la ciudad, recordó que la gente debe contar con el permiso de circulación que se obtiene a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/verano. “Es lo que se exige en todo el país. Y después cada balneario tiene su capacidad de carga, que una vez que está cubierta, debemos cerrarlo para que no ingresen más personas. No pedimos hisopado, pero sí la gente tiene que llegar a su alojamiento con el permiso”, expresó, y señaló: “Tenemos todos los protocolos puestos en funcionamiento. Las playas están muy bien, si bien ahora estamos con una leve crecida del río, que se mantendrá cuatro o cinco días más, producto de la sudestada y la lluvia”.

En Federación también son optimistas de cara a la nueva quincena y el nuevo mes que se inicia. “Tenemos muchísimas consultas y registramos 90% de ocupación. El promedio de entradas vendidas a las termas de en lo que va de enero, contando hasta el jueves, fueron 48.800. Estas cifras hacen que tengamos buenas expectativas para febrero”, indicó Natalia, quien atiende las consultas y asesora a los posibles visitantes en la Secretaría de Turismo local.

Algo similar ocurre en Colón, que es otro de los destinos con gran afluencia de turistas cada verano, aunque desde el área de Turismo se niegan a aportar datos sobre el movimiento durante este verano.

Balance

En un análisis más general de la situación del sector turístico en la provincia, Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) manifestó: “Los datos que arrojó el observatorio de la Cámara han sido reveladores. Hemos tenido la posibilidad de hablar con todas las instituciones vinculadas el sector y realmente no fue un buen arranque de temporada, ya que avizorábamos al principio alguna posibilidad diferente, que después se fue diluyendo frente a algunas cuestiones y medidas que se tomaron, que desalentaron definitivamente el turismo”.

De manera más concreta, en diálogo con La Radio de UNO, por la 97.1 La Red Paraná, advirtió: “No está siendo la temporada que esperábamos. Si bien ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, con menos gente por los aforos y demás, y somos conscientes de que a lo mejor muchos potenciales turistas que tenían intenciones de viajar después no pudieron hacerlo, lamentablemente observamos que la primera quincena de enero fue muy floja. Y aunque todavía no tenemos las cifras exactas de la segunda quincena para cerrar el mes, pero estamos muy lejos de tener un buen número”.

Entre los motivos que generaron este resultado, que no conforma a los integrantes de la CET, analizó: “Hay un combo de cosas, todo esta concatenado. Venimos acarreando de un año difícil, y mas allá de que la gente necesita tomarse unos días para el ocio y disfrutar de sus vacaciones, la situación económica del ciudadano argentino no es la mejor. Esto se ve a nivel nacional y en general no es una buena temporada para el país”, concluyó.