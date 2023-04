Landra: "La medida podría ser en apoyo en Amba"

Landra recordó que el 27 se firmó un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación que establece el mecanismo de distribución de fondos que abarca a todo el sistema nacional de transporte público. “Los primero dos meses (enero y febrero) se depositaron desde Nación y de Provincia, de acuerdo a un coeficiente que tenía en cuenta a los coches, agentes y kilómetros”. El funcionario recordó que desde Nación se modificó en abril el coeficiente que establece la forma de distribuir el financiamiento. A diferencia de meses anteriores, el Estado destina fondos en función de dos factores: los trabajadores y los kilómetros recorridos. "Algo que nos parece más interesante ya que teniendo el factor kilómetros representa el 50% del aporte, y tiene que ver con la proporción de los recorridos. De alguna forma los obliga a hacer más servicios: ha sido un problema después de la pandemia tratar de recomponer el servicio en un 100%, cuando hay más demanda de asientos".

"No se justifica el paro"

Según la visión que tiene el Gobierno de esta problemática, la medida de fuerza "no está justificada". Al respecto agregó: “Entendemos que es en apoyo al Amba, que viene con varios conflictos desde hace tiempo. Quizás se contempla en otras provincias donde no se han recibido los aportes aún; Entre Ríos fue una de las primeras que hizo los aportes de enero y de febrero. Entendemos que podría ser en apoyo o solidaridad por lo que sucede en el Amba; no lo justificamos desde el punto de vista de los depósitos que está haciendo la provincia. Si el convenio lo firmamos el 27 de febrero, los pagos de los aportes se hicieron en marzo desde Nación, si Provincia no hubiese depositado enero y adelantamos febrero, hubiésemos tenido un conflicto”.