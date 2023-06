Victoria: la candidatearon sin consultarle y escrachó a armadores de Javier Milei

Cabe señalar que la precandidatura de Zapata fue informada por UNO el lunes, cuando desde el espacio de Milei se envió el lista completo de sus precandidatos en diferentes localidades. Allí, figura Eduardo Ramón Tomás Albornoz como precandidato a intendente, acompañado por Zapata

"Esto es una payasada total y una falta de respeto a la gente que viene haciendo política y ayudando a la gente en la ciudad. Me han puesto a mi y lo más probable es que hayan puesto a mucha gente más que nada tienen que ver con la política", arrancó Zapata y agregó que dos personas fueron las responsables de su precandidatura inconsulta.

"José Pitaluga y Julieta Rovira son las dos personas que han utilizado mis datos para ponerme en una lista política. Ella me llama la semana pasada comentándome que quería hablar conmigo. Yo me acerco a su domicilio. Nos conocemos porque ella es prima de mis primos. No tenemos más que esa relación. Ahí me cuenta que ella tiene la intención de armar un partido político, que ya lo tienen. y que ese partido iba a estar creado por gente del pueblo. Le dije que me parecía una idea interesante. Luego me dice que estaba apresurada por el tema de las listas y que necesitaban gente. Le dije que la idea me interesaba, que hace rato venía viendo a qué lugar acercarme para colaborar. Me atrajo la idea y le pregunto quiénes son las personas que integran el partido. Me dice que son gente común, gente que da fuente de trabajo y es respetada", contó.

Más adelante, según registró UNO, relató que a los dos días se reunieron en el domicilio de Pitaluga y que allí le hicieron firmar unos papeles. "En un momento me entregan tres papeles para firmar. Me detengo a leer y este señor Pitaluga me hace la broma de que leía antes de firmar. Yo le dije que sí, claro. Tal vez utilizan gente humilde, que no sabe leer ni escribir, para meterla en política. La cuestión es que me hace firmar. Le digo a Rovira que no quiero un cargo político y que me hace firmar para concejal, concejal suplente y viceintendenta. Le digo que no estoy de acuerdo y me dice que me quede tranquila, que no lo iba a ser".

Sin embargo, ocurrió lo impensado: "En fin, como todos saben hoy amanece mi nombre como viceintendenta de Victoria. No es así. Entiendo que fue una confusión y hablo con ella para que no utilicen mi nombre. Me dice que no era factible ya que las listas habían cerrado. Ahora me encuentro en esta posición. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Esta gente cree que se metió con una persona que se va a quedar callada y no es mi caso", finalizó la vecina.

Pedido de disculpas

Horas después y ante la repercusión local de la denuncia en las redes sociales, una de las armadoras locales de Milei, Julieta Rovira, difundió un comunicado en el que pidió disculpas a la vecina candidateada de forma irregular.

"Pido disculpas públicas a María Jessica Zapata quien confió en mi. Aclaro que desde un primer momento que ella siempre dejó en claro su postura de sólo ayudar sin querer formar parte de la lista ni como suplente siquiera. Me hago cargo de su enojo y todo lo que esta situación pueda estar provocándole y quedo a disposición de lo que sea que ella quiera o necesite hacer ya que debido a mi está en esta posición", expresó.