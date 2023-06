Política victoriense afirma ser dueña del nombre de La Libertad Avanza

"Estamos en una guerra judicial porque soy propietaria del nombre y del dominio La Libertad Avanza" , manifestó la precandidata a gobernadora a UNO y agregó: "Presenté la oposición de que se utilice el nombre La Libertad Avanza y se inició una causa. Salieron todos a decir que son candidatos de LLA pero no lo son. Quien es candidata de ese partido soy yo y me presento en una lista dentro del PJ y aparte tengo el partido aquí en Entre Ríos. Milei puede venir las veces que quiera y tener los candidatos que quiera, pero que lo haga con el nombre Milei 2023, no LLA que es mi partido. Lo que hace es un delito. Puse un bozal legal a Sebastián Etchevehere por dos años y electoralmente me están perjudicando, además de que lo que hacen es un delito al confundir a la gente" .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carina Ivascov (@carinaivascov)

En este marco la dirigente indicó que fueron notificados los miembros del partido del precandidato a presidente pero no recibió respuestas, así que accionará legalmente: "Me pasaron por arriba, porque estaba en un acuerdo con él y luego eso terminó porque no seguimos los mismos valores".

LEER MÁS: Javier Milei estará este viernes y sábado en Paraná

A partir de esta declaración UNO contactó al área de prensa del precandidato Sebastián Etchevehere y, desde el espacio, expresaron: "Esta mujer envía hace tiempo cartas documento y dice ser la dueña de una marca, la documentación es respecto a marcas registradas que no es lo mismo que estar inscripto en la Secretaría Electoral de la Nación".

CARINA IVASCOV 3.jpg

Ante esta declaración Ivascov recordó que el 26 de abril de este año se publicó una noticia en el sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos donde la presidenta del STJ, Susana Medina, recibió a representantes de partidos políticos que solicitaron el reconocimiento jurídico-político provisorio para jurisdicciones municipales y provincial. En este sentido la dirigente estuvo presente en el encuentro. "Estoy registrada en la Justicia Electoral, ellos lo saben perfectamente. Quien no tiene nada es Milei y, porque no hay alianzas, no existe. Que demuestren la alianza firmada del Juzgado Electoral donde se autorice a Milei a utilizar LLA. A mí me piden todo, así que ellos también muestren la alianza con el sello, no con el documento. Que muestren dónde está el papel autorizado", expresó.