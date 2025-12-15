Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión fue dirigido a estudiantes de 1°; 2° y 3° año de escuelas secundarias.

15 de diciembre 2025 · 10:52hs
El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura

El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión fue dirigido a estudiantes de 1°; 2° y 3° año de escuelas secundarias.
El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura

El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión fue dirigido a estudiantes de 1°; 2° y 3° año de escuelas secundarias.
El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura

El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión fue dirigido a estudiantes de 1°; 2° y 3° año de escuelas secundarias.

El programa RE.VER desarrollado por Fundación Banco Entre Ríos apuntó a promover la lectura, la escritura y la reinterpretación creativa de textos en estudiantes secundarios, con premios para las propuestas más innovadoras. La Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria fue la ganadora, junto a otras escuelas del país.

Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria 2

Programa

La Fundación Banco Entre Ríos, en conjunto con las demás Fundaciones de Grupo Petersen (Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco San Juan, y Fundación Banco Santa Cruz) y la organización TICMAS anunció los ganadores de RE.VER, el programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión, dirigido a estudiantes de 1°, 2° y 3° año de escuelas secundarias.

adela termino la secundaria: siempre quise aprender y mi momento llego

Adela terminó la secundaria: "Siempre quise aprender y mi momento llegó"

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon.

Conmoción en Córdoba: robaron un ternero que era mascota de una escuela y lo carnearon

En esta segunda edición, el programa invitó a los equipos escolares participantes a releer, reinterpretar y reimaginar una obra literaria, desarrollando una propuesta creativa para postular en las categorías: Stopmotion, obra breve dramatizada, y/o podcast.

Categorías

De un total de 30 escuelas que participaron y, luego de la evaluación de sus producciones, resultaron seleccionados tres ganadores:

1) Categoría: Stop Motion: El Espejo de los invisibles. Escuela de Nivel Medio de Niquivil (San Juan).

2) Categoría: Obra breve dramatizada : La casa de Bernarda Alba corto. Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco (Entre Ríos).

3) Categoría: Podcast: La masacre de 1835 . E.E.T.P Nº 481 "Esteban Echeverría" (Santa Fe).

Cada una de las escuelas seleccionadas ganó un Aula Multimedia, compuesta por una notebook, un proyector y parlantes, destinada a seguir fortaleciendo la innovación educativa dentro de sus comunidades.

Participaron de la entrega del premio en la escuela de la localidad de Victoria: Hernán Besprosvanny, en representación de Fundaciones Grupo Petersen, y Sebastián Rivero, voluntario de Fundación Banco Entre Ríos.

Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria 3

Escuela destacada

La Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria realizó, junto a alumnos de 3° año una propuesta de reinterpretación y readaptación de la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca , en formato Obra Breve dramatizada. En palabras de los docentes “los alumnos se entusiasmaron con el proyecto y fueron ellos los que llevaron adelante el desarrollo del mismo, y los docentes acompañamos esta experiencia”.

La propuesta de RE.VER fue pensada para enriquecer el vínculo de los jóvenes y sus docentes con la literatura, promoviendo habilidades fundamentales como la comprensión lectora, la escritura, el pensamiento crítico y la producción artística.

LEER MÁS: Escuela entrerriana ganó un millón de pesos para desarrollar un proyecto

Como novedad, este año se incorporó el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como recurso para potenciar la creatividad, enriquecer los lenguajes expresivos y acompañar el desarrollo de los proyectos finales de manera innovadora y reflexiva.

Los espacios de formación se desarrollaron entre agosto y septiembre, con talleres y encuentros virtuales a través de la plataforma educativa de TICMAS - compañía innovadora en contenidos digitales y educativos de Latinoamérica- que brinda soluciones tecnológicas y contenidos interactivos para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Escuela programa premio Victoria
Noticias relacionadas
cerrito: rayo sorprendio a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

La jueza del STJ Susana Medina enfrenta dos pedidos de juicio político.

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale.

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Ver comentarios

Lo último

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Ultimo Momento
Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Toviggino ante la Conmebol

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino

Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino

Policiales
Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Ovación
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

La provincia
Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

Cerrito: rayo sorprendió a chicos que paseaban en bicicleta

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

UPCN Entre Ríos rechaza la reforma laboral y llama a movilizar este jueves

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Dejanos tu comentario