Escuela N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, ganó el programa RE.VER

El programa RE.VER desarrollado por Fundación Banco Entre Ríos apuntó a promover la lectura, la escritura y la reinterpretación creativa de textos en estudiantes secundarios, con premios para las propuestas más innovadoras. La Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria fue la ganadora, junto a otras escuelas del país.
El programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión fue dirigido a estudiantes de 1°; 2° y 3° año de escuelas secundarias.
Programa
La Fundación Banco Entre Ríos, en conjunto con las demás Fundaciones de Grupo Petersen (Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco San Juan, y Fundación Banco Santa Cruz) y la organización TICMAS anunció los ganadores de RE.VER, el programa con foco en el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comprensión, dirigido a estudiantes de 1°, 2° y 3° año de escuelas secundarias.
En esta segunda edición, el programa invitó a los equipos escolares participantes a releer, reinterpretar y reimaginar una obra literaria, desarrollando una propuesta creativa para postular en las categorías: Stopmotion, obra breve dramatizada, y/o podcast.
Categorías
De un total de 30 escuelas que participaron y, luego de la evaluación de sus producciones, resultaron seleccionados tres ganadores:
1) Categoría: Stop Motion: El Espejo de los invisibles. Escuela de Nivel Medio de Niquivil (San Juan).
2) Categoría: Obra breve dramatizada : La casa de Bernarda Alba corto. Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco (Entre Ríos).
3) Categoría: Podcast: La masacre de 1835 . E.E.T.P Nº 481 "Esteban Echeverría" (Santa Fe).
Cada una de las escuelas seleccionadas ganó un Aula Multimedia, compuesta por una notebook, un proyector y parlantes, destinada a seguir fortaleciendo la innovación educativa dentro de sus comunidades.
Participaron de la entrega del premio en la escuela de la localidad de Victoria: Hernán Besprosvanny, en representación de Fundaciones Grupo Petersen, y Sebastián Rivero, voluntario de Fundación Banco Entre Ríos.
Escuela destacada
La Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria realizó, junto a alumnos de 3° año una propuesta de reinterpretación y readaptación de la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca , en formato Obra Breve dramatizada. En palabras de los docentes “los alumnos se entusiasmaron con el proyecto y fueron ellos los que llevaron adelante el desarrollo del mismo, y los docentes acompañamos esta experiencia”.
La propuesta de RE.VER fue pensada para enriquecer el vínculo de los jóvenes y sus docentes con la literatura, promoviendo habilidades fundamentales como la comprensión lectora, la escritura, el pensamiento crítico y la producción artística.
Como novedad, este año se incorporó el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como recurso para potenciar la creatividad, enriquecer los lenguajes expresivos y acompañar el desarrollo de los proyectos finales de manera innovadora y reflexiva.
Los espacios de formación se desarrollaron entre agosto y septiembre, con talleres y encuentros virtuales a través de la plataforma educativa de TICMAS - compañía innovadora en contenidos digitales y educativos de Latinoamérica- que brinda soluciones tecnológicas y contenidos interactivos para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.