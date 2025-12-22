Uno Entre Rios | La Provincia | pirotecnia

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

En Paraná refuerzan controles de pirotecnia y se difunde el listado de los cinco puntos de expendio habilitados por la Municipalidad

22 de diciembre 2025 · 14:11hs
Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

La Municipalidad de Paraná refuerza los controles para la venta responsable de artículos de pirotécnia, según la Ordenanza Nº 9.916/2020 y difunde el listado de los cinco puntos de expendio habilitados.

Pirotecnia Paraná venta controles

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

La ciudad reconoció la tarea social de más de 150 comedores y merenderos en diferentes barrios de Paraná.

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

El Estado Municipal intensifica las acciones de concientización y fiscalización para proteger a las personas, los animales y el ambiente durante las celebraciones de fin de año, con el fin de garantizar unas fiestas seguras.

En ese sentido, personal de la Secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, lleva adelante distintos controles para una venta responsable, solo en locales habilitados, y bregará por el uso responsable para prevenir accidentes. Los operativos se realizan en conjunto con la Dirección de Protección Civil del Municipio y Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

LEER MÁS: Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

“El uso consciente y responsable de estos productos no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también ayuda a proteger a nuestras familias y el entorno. Por eso es importante adquirir pirotecnia únicamente en los lugares habilitados para garantizar su calidad y seguridad”, destacó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

Por su parte, Lautaro López, subsecretario de Control Urbano, sostuvo: “Como todos los años instrumentamos estos operativos con el propósito de inspeccionar los locales habilitados; y también quiero destacar que periódicamente se realizan controles de venta no permitida en la vía pública y en locales no autorizados”,

Pirotecnia Paraná

Recomendaciones

Adquirir productos en comercios habilitados: Los establecimientos deben contar con autorización municipal, certificado de Bomberos Zapadores y registro de la ANMaC. En caso de detectar la venta ilegal, como venta ambulante y en espacios públicos, se encuentra disponible el 147 (SAV) para reportar situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública.

Los usuarios deben optar por fuegos artificiales autorizados y de bajo impacto sonoro, lo que contribuye a reducir el estrés en personas sensibles, animales y el impacto ambiental.

Es fundamental recordar que los menores no deben manipular pirotecnia bajo ninguna circunstancia.

“La principal recomendación para la gente es que compren solo en locales habilitados, que son los que cumplen con las normas vigentes. Además, se solicita usarlo con responsabilidad, conocer cómo se usa y ser cuidadosos”, señaló Cristian Rudel, oficial principal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

Pirotecnia Paraná venta

Comercios habilitados para la venta

* Ernesto A. Bavio 305

* Calle 937 3905 M:17 (entre Lisandro de la Torre y Juan B. Justo)

* Don Segundo Sombra 2057

* Villaguay 777

* Av. Ramírez 4855

pirotecnia controles venta Paraná
Noticias relacionadas
parana lanzo su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Inauguraron la temporada de playa en Victoria y se presentó Operativo Verano Seguro, con la presencia de la intendenta Isa Castagino y otras autoridades 

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Las temperaturas promedio serán de 24 y 32 con picos de 35. Habrá varios días con tormentas y chaparrones, según el pronóstico extendido del SMN

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Ver comentarios

Lo último

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Ultimo Momento
Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Para qué funciona el software ERP en una empresa

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Policiales
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Ovación
San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino

La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

La provincia
Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario