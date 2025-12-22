Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

En Paraná refuerzan controles de pirotecnia y se difunde el listado de los cinco puntos de expendio habilitados por la Municipalidad

La Municipalidad de Paraná refuerza los controles para la venta responsable de artículos de pirotécnia, según la Ordenanza Nº 9.916/2020 y difunde el listado de los cinco puntos de expendio habilitados.

El Estado Municipal intensifica las acciones de concientización y fiscalización para proteger a las personas, los animales y el ambiente durante las celebraciones de fin de año, con el fin de garantizar unas fiestas seguras.

En ese sentido, personal de la Secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, lleva adelante distintos controles para una venta responsable, solo en locales habilitados, y bregará por el uso responsable para prevenir accidentes. Los operativos se realizan en conjunto con la Dirección de Protección Civil del Municipio y Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

“El uso consciente y responsable de estos productos no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también ayuda a proteger a nuestras familias y el entorno. Por eso es importante adquirir pirotecnia únicamente en los lugares habilitados para garantizar su calidad y seguridad”, destacó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

Por su parte, Lautaro López, subsecretario de Control Urbano, sostuvo: “Como todos los años instrumentamos estos operativos con el propósito de inspeccionar los locales habilitados; y también quiero destacar que periódicamente se realizan controles de venta no permitida en la vía pública y en locales no autorizados”,

Pirotecnia Paraná

Recomendaciones

Adquirir productos en comercios habilitados: Los establecimientos deben contar con autorización municipal, certificado de Bomberos Zapadores y registro de la ANMaC. En caso de detectar la venta ilegal, como venta ambulante y en espacios públicos, se encuentra disponible el 147 (SAV) para reportar situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública.

Los usuarios deben optar por fuegos artificiales autorizados y de bajo impacto sonoro, lo que contribuye a reducir el estrés en personas sensibles, animales y el impacto ambiental.

Es fundamental recordar que los menores no deben manipular pirotecnia bajo ninguna circunstancia.

“La principal recomendación para la gente es que compren solo en locales habilitados, que son los que cumplen con las normas vigentes. Además, se solicita usarlo con responsabilidad, conocer cómo se usa y ser cuidadosos”, señaló Cristian Rudel, oficial principal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

Pirotecnia Paraná venta

Comercios habilitados para la venta

* Ernesto A. Bavio 305

* Calle 937 3905 M:17 (entre Lisandro de la Torre y Juan B. Justo)

* Don Segundo Sombra 2057

* Villaguay 777

* Av. Ramírez 4855