Cristina Fernández: destacan una evolución sin complicaciones

La expresidenta Cristina Fernández continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el parte médido “ la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada ”.

El parte detalló que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Asimismo, se indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, de acuerdo al informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, doctora Marisa Lanfrandoni.

Militancia

Militantes kirchneristas permanecieron el domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, tras hacer una vigilia a la espera por novedades en el estado de salud de la exmandatari.

Decenas de personas se acercaron con carteles que manifestaban "Cristina siempre con vos", "Siempre con Cristina", Fuerza Cristina", "Argentina con Cristina", "Te queremos mucho".

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte de donde están apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".

El lugar tiene una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también está la Policía de la Ciudad.