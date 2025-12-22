Uno Entre Rios | El País | Cristina Fernández

Cristina Fernández: destacan una evolución sin complicaciones

La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda

22 de diciembre 2025 · 14:27hs
La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi

La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi
La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi

La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi
La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi

La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el parte médido “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue operada y evoluciona sin complicaciones postoperatorias

Cristina Fernández evoluciona de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

El Tribunal Oral 2 consideró el pedido de Cristina Fernández  es “equiparable al patio para los presos comunes”

Cristina Fernández: la Justicia la autorizó a salir a la terraza de San José 1111

El parte detalló que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Asimismo, se indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, de acuerdo al informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, doctora Marisa Lanfrandoni.

Cristina Fernández Salud

Militancia

Militantes kirchneristas permanecieron el domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, tras hacer una vigilia a la espera por novedades en el estado de salud de la exmandatari.

Decenas de personas se acercaron con carteles que manifestaban "Cristina siempre con vos", "Siempre con Cristina", Fuerza Cristina", "Argentina con Cristina", "Te queremos mucho".

Cristina Fernández Salud operación

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte de donde están apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".

El lugar tiene una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también está la Policía de la Ciudad.

Cristina Fernández Evolución salud parte médico Sanatorio Otamendi
Noticias relacionadas
Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda.

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Un informe advierte recortes históricos en financiamiento educativo y caída de becas en el El Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

$libra: javier milei tenia un acuerdo confidencial con hayden davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

christian petersen: guias de montana dieron su version sobre el episodio

Christian Petersen: guías de montaña dieron su versión sobre el episodio

Ver comentarios

Lo último

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Ultimo Momento
Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Efecto motosierra: Javier Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

Para qué funciona el software ERP en una empresa

Para qué funciona el software ERP en una empresa

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Policiales
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Ovación
San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

San Benito de Paraná lanzó un bono contribución

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River realizó una ofertó por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino

La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

La provincia
Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario