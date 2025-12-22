Uno Entre Rios | Ovación | Nacho Fernández

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

Nacho Fernández, que fue declarado prescindible en River, retornó al Lobo platense. El mediocampista firmó por una temporada

22 de diciembre 2025 · 13:54hs
Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

El futbolista Ignacio Fernández fue presentado oficialmente, este lunes, como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata, entidad a la que regresa luego de una gran trayectoria y tras su último paso por River Plate, donde fue declarado prescindible por el entrenador Marcelo Gallardo.

Nacho es uno de los regresos más esperados por los hinchas del Lobo, que podrán disfrutar su regreso como primer refuerzo para la temporada 2026, en un acto que se realizó en la Sede Social del club.

El testimonio de Nacho Fernández

“Ya me emocioné. La verdad que esperé mucho este momento. Estoy muy contento de poder estar acá de vuelta, esperamos que sea un lindo año y a disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, inició.

El mediocampista, quien firmó vínculo por un año, pero tendrá la opción de extenderlo por otra temporada, agregó: “Tuve una charla con el entrenador. Desde que agarró el equipo, lo levantó y terminó peleando una semifinal. La idea es seguir por ese camino”.

“Al equipo le puedo aportar experiencia, que es algo que adquirí estos años. También quiero acompañar a los chicos que fueron surgiendo, quiero sumar desde el lugar que me toque. Tengo ganas de empezar”, destacó.

Por último, fue consultado por un posible arribo de Milton Casco, quien se formó en el Lobo y fue su compañero en River: “Hablé con él hace 20 o 25 días, pero la decisión deberá ser exclusivamente de él. Es algo personal y familiar”.

El anuncio de Gimnasia La Plata

Cabe recordar que la entidad platense ya anunció su vuelta con emotivos videos en las redes sociales. En la primera publicación dieron lugar a un compilado de los mejores goles del volante durante su etapa en la institución, mientras que luego la protagonista fue Olivia, su hija.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gimnasiaoficial/status/2002873971327566094&partner=&hide_thread=false

“Mi papá juega en el Lobo”, anunció mientras cantó una parte de una canción del conjunto platense: “El basurero provocó hasta terremotos, oh oh”.

Nacho Fernández Gimnasia River
