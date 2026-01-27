Uno Entre Rios | La Provincia | Víctor Sanzberro

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos

Víctor Sanzberro presentó cuatro propuestas para fortalecer la transparencia, el control y la confianza en la distribución de alimentos en Entre Ríos.

27 de enero 2026 · 12:37hs
Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

"No venimos a señalar ni a desconfiar de nadie. Venimos a sumar herramientas que cuiden a las instituciones, valoricen el trabajo de las organizaciones y hagan visible el enorme esfuerzo que se realiza todos los días en el territorio", sostuvo el senador justicialista Víctor Sanzberro tras participar de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social.

En ese ámbito, el legislador presentó cuatro propuestas concretas orientadas a fortalecer la transparencia, el control participativo y la confianza pública en la distribución de la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos.

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

LEER MÁS: Casi tres meses después, se conformó la Mesa de Diálogo Social

Víctor Sanzberro impulsa propuestas para mejorar la confianza en la entrega de alimentos

Víctor Sanzberro (1).jpeg

Las iniciativas incluyen la creación de una plataforma digital pública de trazabilidad, la realización de auditorías externas anuales a cargo de universidades públicas, un registro digital voluntario del destino final de los alimentos y la implementación de talleres de capacitación y buenas prácticas para las organizaciones.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, legisladores provinciales, universidades públicas y representantes de organizaciones sociales que integran la Mesa de Diálogo Social, espacio interinstitucional destinado al seguimiento y fortalecimiento de las políticas alimentarias en la provincia.

La reunión había sido solicitada formalmente por el senador Sanzberro junto al senador Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos) mediante un proyecto de comunicación aprobado por el Senado provincial, con el objetivo de que el Ministerio brinde información y se generen instancias de mejora en los mecanismos de autorización, entrega, control y seguimiento de la asistencia alimentaria.

Sanzberro remarcó que las propuestas presentadas en representación de su bloque, son voluntarias, constructivas y no punitivas, y subrayó que "apuntan a generar más confianza sin sumar burocracia, reconociendo el trabajo de quienes todos los días sostienen la política alimentaria en el territorio".

Víctor Sanzberro Entre Ríos Alimentos
Noticias relacionadas
Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal.

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos.

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Las buenas intenciones (Argentina, 2019), dirigido por Ana García Blaya

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

festival popular en el parque gazzano con musica, feria y actividades para toda la familia

Festival Popular en el Parque Gazzano con música, feria y actividades para toda la familia

Ver comentarios

Lo último

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Ultimo Momento
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Policiales
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Ovación
Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

La provincia
APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Dejanos tu comentario