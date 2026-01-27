Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Víctor Sanzberro presentó cuatro propuestas para fortalecer la transparencia, el control y la confianza en la distribución de alimentos en Entre Ríos.

"No venimos a señalar ni a desconfiar de nadie. Venimos a sumar herramientas que cuiden a las instituciones, valoricen el trabajo de las organizaciones y hagan visible el enorme esfuerzo que se realiza todos los días en el territorio", sostuvo el senador justicialista Víctor Sanzberro tras participar de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social .

En ese ámbito, el legislador presentó cuatro propuestas concretas orientadas a fortalecer la transparencia, el control participativo y la confianza pública en la distribución de la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Las iniciativas incluyen la creación de una plataforma digital pública de trazabilidad, la realización de auditorías externas anuales a cargo de universidades públicas, un registro digital voluntario del destino final de los alimentos y la implementación de talleres de capacitación y buenas prácticas para las organizaciones.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, legisladores provinciales, universidades públicas y representantes de organizaciones sociales que integran la Mesa de Diálogo Social, espacio interinstitucional destinado al seguimiento y fortalecimiento de las políticas alimentarias en la provincia.

La reunión había sido solicitada formalmente por el senador Sanzberro junto al senador Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos) mediante un proyecto de comunicación aprobado por el Senado provincial, con el objetivo de que el Ministerio brinde información y se generen instancias de mejora en los mecanismos de autorización, entrega, control y seguimiento de la asistencia alimentaria.

Sanzberro remarcó que las propuestas presentadas en representación de su bloque, son voluntarias, constructivas y no punitivas, y subrayó que "apuntan a generar más confianza sin sumar burocracia, reconociendo el trabajo de quienes todos los días sostienen la política alimentaria en el territorio".