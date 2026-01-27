Uno Entre Rios | Escenario | Cine Bajo las Estrellas

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Este domingo 1 de febrero, desde las 20, se realizará una nueva proyección del ciclo Cine bajo las Estrellas en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná

27 de enero 2026 · 12:52hs
Las buenas intenciones (Argentina

Las buenas intenciones (Argentina, 2019), dirigido por Ana García Blaya

Este domingo 1 de febrero, desde las 20, se realizará una nueva proyección del ciclo Cine bajo las Estrellas en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná. La actividad, con entrada libre y gratuita, es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad local.

Cine bajo las Estrellas, este domingo con entrada libre

En esta oportunidad se proyectará el largometraje Las buenas intenciones (Argentina, 2019), dirigido por Ana García Blaya, y el cortometraje entrerriano El trámite (2025), de Renzo Casalongue y Pablo Reato. La función está destinada a público mayor de 16 años.

Radio, periodismo y compromiso: vuelve Cara y Ceca por las radios de la UNER

Radio, periodismo y compromiso: vuelve Cara y Ceca por las radios de la UNER

festival popular en el parque gazzano con musica, feria y actividades para toda la familia

Festival Popular en el Parque Gazzano con música, feria y actividades para toda la familia

Las buenas intenciones es una comedia dramática de 85 minutos ambientada a comienzos de los años noventa en Buenos Aires. La historia sigue a Amanda, una niña de 10 años que vive con sus hermanos menores alternando entre las casas de sus padres separados. Durante los períodos en los que conviven con su padre, Amanda asume responsabilidades de adulto frente a una crianza marcada por el desorden y la inmadurez. La aparición de una propuesta de vida en el exterior, impulsada por su madre, coloca a la protagonista ante una decisión que la obliga a revisar su lugar dentro de la familia. El film está protagonizado por Amanda Minujín, Javier Drolas, Ezequiel Fontanela, Carmela Minujín, Sebastián Arzeno, Jazmín Stuart y Juan Minujín.

Por su parte, el cortometraje El trámite tiene una duración de 13 minutos y participó de la última edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER 2025). Se trata de una comedia dramática que narra la odisea de Susana, una mujer mayor que intenta completar un trámite antes del mediodía, enfrentándose a las exigencias y tiempos de la burocracia estatal. El elenco está integrado por Malena Cudini, Alessandra Waitomo, Alan Feyt, Mauro Álvarez y Danor Llano.

LEER MÁS: Festival Popular en el Parque Gazzano con música, feria y actividades para toda la familia

Cine Bajo las Estrellas Anfiteatro Héctor Santángelo Paraná
