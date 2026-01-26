Uno Entre Rios | Policiales | Machete

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Una mujer de 26 años fue atacada con un machete por su cuñado durante una pelea familiar en barrio San Miguel. Sufrió graves heridas pero está fuera de peligro.

26 de enero 2026 · 15:59hs
Un grave episodio de violencia se registró el sábado, minutos antes de las 9 de la mañana, en una vivienda del barrio San Miguel de la ciudad de Federación. Una mujer de 26 años resultó con severas lesiones tras ser atacada con un machete durante una violenta discusión familiar.

Según pudo reconstruirse, el hecho se habría originado a partir de una disputa entre dos hermanas que escaló de manera dramática cuando intervino un hombre, pareja de una de ellas y cuñado de la víctima.

Violencia extrema en Federación: atacaron a una mujer con un machete

Durante la agresión también habría participado otro hombre joven que acompañaba al atacante, quien presuntamente golpeó a la víctima con patadas mientras se encontraba en el suelo, agravando aún más la situación.

Familiares de la mujer herida indicaron que el brutal ataque fue presenciado por las hijas de la víctima, lo que añade un fuerte impacto emocional al hecho de violencia.

Otro dato relevante es que el agresor tendría vigente una medida de restricción o prohibición de acercamiento con la mujer atacada, circunstancia que ahora deberá ser evaluada por la Justicia en el marco de la investigación.

De manera extraoficial, se informó que hasta el momento no se habrían producido detenciones, pese a la extrema gravedad del ataque.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se confirmó que no corre riesgo de vida y que fue trasladada al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Finalmente, vecinos del barrio señalaron que las personas involucradas estarían vinculadas al narcomenudeo, aunque esta información no fue confirmada oficialmente y forma parte de las versiones que circulan en el lugar.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

