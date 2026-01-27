Mario y Yamila, matrimonio de Nogoyá, dejaron sus trabajos para acompañar a su hijo con autismo y buscan empleo con horarios flexibles.

Son de Nogoyá, Entre Ríos. Tras un video que compartieron en Facebook, su historia se hizo viral y conmovió a cientos de personas . Mario Reyes (47) y Yamila Figueroa (40), padres de Román, un niño con autismo, decidieron dejar la formalidad laboral para acompañarlo permanentemente. Hoy buscan un trabajo que les permita estar presentes sin descuidar la economía familiar.

El matrimonio dialogó con La Mañana de La Red (88.7) para contar su historia.

Un matrimonio de Nogoyá dejó la formalidad laboral por su hijo

"Nosotros recibimos el diagnóstico cuando Román tenía seis años. En ese momento, Mario trabajaba en una fábrica llamada La Sibila, donde estuvo más de veinte años. Es un trabajo con horarios muy estrictos y, si bien hubo cierta flexibilidad, no era suficiente para poder estar presentes con nuestros dos hijos", contó Yamila.

Profesora de inglés de profesión, actualmente sostiene un emprendimiento de moda circular que lleva adelante desde hace cuatro años. "La situación económica general hace que hoy no sea suficiente para vivir. A veces la gente dice '¿por qué no ponen un kiosco?', pero la realidad es que donde vivimos ya hay dos despensas al lado de casa y no es una opción viable", explicó.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Yamila remarcó que la búsqueda laboral ha sido constante. "Estamos abiertos a todas las posibilidades. No estamos sentados esperando. Este video es el resultado de muchos meses de pensar, buscar, intentar y probar cosas que no salieron".

A pesar de las dificultades, destacó los avances de su hijo desde que decidieron priorizar su acompañamiento. "La decisión de estar presentes trajo muchísimos beneficios. Román logró avances enormes en su funcionamiento y en su día a día, cosas que no hubiese logrado si no estuviéramos constantemente con él".

Sobre cómo logran subsistir como familia, señaló: "Tenemos el apoyo de nuestra familia, gracias a Dios. Están los cuatro abuelos, los tíos, y eso ayuda muchísimo. Además, sigo con el emprendimiento de moda circular, que tiene una clientela estable, y con eso vamos saliendo adelante".

Por su parte, Mario recordó que su trabajo demandaba jornadas de ocho horas corridas, en algunos casos con guardias. "Eso se hacía muy complicado porque Román necesita estar mucho tiempo conmigo. Tiene un apego muy grande hacia mí, sobre todo porque compartimos mucho el fútbol. Estar ocho horas fuera no es fácil y él me lo manifestaba".

Por ese motivo, explicó que hoy busca una alternativa laboral distinta. "Lo ideal sería un trabajo de cuatro horas, con un corte y después volver, o directamente un trabajo remoto. Algo que me permita estar presente".

A pesar de las dificultades, aseguró que no se arrepiente de la decisión tomada. "El balance es positivo. Que él crezca y avance es más importante que el crecimiento personal de uno".

Quienes deseen contactarse con la familia pueden hacerlo a través de los siguientes números:

Mario Reyes: 3435 516101

Yamila Figueroa: 3435 414001