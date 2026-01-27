Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos.

Bomberos voluntarios de Paraná participaron en un operativo de ablación de órganos, coordinando con médicos para garantizar el traslado seguro.

Durante la madrugada de este martes, tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en un operativo de ablación de órganos . Se desplazaron al aeropuerto local, donde aguardaron la llegada de tres aeronaves con 14 profesionales médicos, distribuidos en tres equipos, quienes luego fueron trasladados al Hospital San Martín para realizar la ablación correspondiente.

Una vez en la ciudad, los equipos fueron trasladados al Hospital San Martín, donde se realizó la ablación.

Tras varias horas de trabajo, los profesionales y los órganos ablacionados fueron nuevamente trasladados al aeropuerto local, en horarios intercalados, para continuar su viaje hacia los destinos correspondientes.

Este tipo de operativos refleja la coordinación entre los bomberos y los equipos de salud, garantizando que los órganos lleguen en tiempo y forma a quienes más los necesitan.