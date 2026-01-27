Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano de Gualeguaychú ratificó su gran presente en la Liga Argentina al derrotar como local a Deportivo Norte de Armstrong por 78 a 65.

Central Entrerriano de Gualeguaychú extendió su gran momento en la Liga Argentina. En el José María Bértora, el equipo dirigido por Martín Pascal derrotó a Deportivo Norte de Armstrong por 78 a 65 en una nueva presentación en la Conferencia Sur. El Rojinegro celebró su séptima victoria consecutiva, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

El elenco del sur entrerriano gozó de un goleo repartido en el que se destacaron Johu Castillo, con 16 puntos, y Nicolás Reynoso y Juan Siboldi, quienes aportaron 10 anotaciones. En la visita tres intérpretes finalizaron con doble dígito: Juan Cruz Scacchi (21), Manuel Alonso (16) y Sebastián Mignani (12).

Con este resultado, Central Entrerriano registra un récord de 12 victorias y 5 derrrotas, registros que lo mantienen en el tercer escalón, posicionado detrás de Provincial de Rosario y Gimnasia La Plata. Los Tigres, por su parte, cierran la tabla con 4 triunfos y 15 caídas.

El próximo desafío de Central Entrerriano será el viernes, cuando visite a Racing de Avellaneda, con la motivación extra de intentar tomarse revancha ante el único equipo que logró vencerlo en el Bértora.

Central Entrerriano corrió desde atrás

Un arranque parejo para ambos, pintaba un partido ajustado como el de noviembre. El parcial del primer período fue de 25-13. Juan Cruz Scacchi a la cabeza, seguido de Federico Contrera y Manuel Alonso, fueron los líderes de la primera parte.

Los Tigres encontraron sus claves en el segundo período de la mano de Sebastián Mignani para ponerse a dos puntos de diferencia del local, pero no lograron su cometido, yéndose al entretiempo 40-31.

El descanso fue clave para el local, que a la vuelta de los vestuarios encontró su mejor versión y mantuvo el liderazgo del marcador. Central Entrerriano llegó a sacar veinte sobre el cierre del juego y sentenció la historia, a pesar del sprint final de la visita que logró recortar hasta el 78-65 definitivo.

Otros resultados de la Liga Argentina

En otras de las historias correspondiente a la Conferencia Sur Villa Mitre de Bahía Blanca celebró su primera victoria en condición de visitante al derrotar a Pergamino Basket por 83 a 66.

Por la Conferencia Norte, San Isidro de San Francisco consiguió un triunfo clave ante Santa Paula por 87 a 78. Este resultado le permitió mantener el invicto como local y recuperar la cima de la tabla de posiciones tras dos caídas consecutivas en la fase regular.

Por otro lado, Barrio Parque de Córdoba le ganó a Independiente de Santiago del Estero 85 a 76. De esta se mantiene en el pelotón de arriba en la tabla de posiciones. Mientras que Amancay Club escribió una página histórica al imponerse como visitante por 93 a 75 ante Fusión Riojana, en el primer clásico riojano oficial de La Liga Argentina.