Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales en el Mirador Tec

La peña en vivo CUAC! vuelve a reunirse este miércoles 28 de enero, desde las 20, en el Mirador Tec bajo la conducción de Lalo Mir

27 de enero 2026 · 12:08hs
La peña en vivo CUAC! vuelve a reunirse este miércoles 28 de enero, desde las 20, en el Mirador Tec, ubicado en la Plaza del Patito Sirirí, en Paraná. La propuesta ofrece una charla abierta, música en vivo y gastronomía, con entrada libre y gratuita y bajo la conducción de Lalo Mir.

Durante la jornada se desarrollará una charla titulada “El futuro de lo humano”, que propone el intercambio entre especialistas y público. Participarán Patricia Fontelles, Walter Lahupan, Pablo Aceñolaza y Marcelo Mannucci, en un espacio pensado para la reflexión colectiva y el diálogo.

La música en vivo estará a cargo de Ensamble Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo, con una grilla integrada por proyectos locales que forman parte activa de la escena cultural entrerriana.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la continuidad del ciclo y señaló que se trata de una propuesta que forma parte de la agenda de verano, junto a actividades como cine al aire libre, teatro, ferias y visitas guiadas en museos. Además, subrayó la importancia de sostener una programación con participación del público y de artistas de la provincia.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Mirador Tec. Se recomienda llevar lona o reposera. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a La Vieja Usina.

