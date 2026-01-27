Uno Entre Rios | Escenario | Festival

Festival Popular en el Parque Gazzano con música, feria y actividades para toda la familia

Este viernes se realizará el Festival Popular en el Parque José Gazzano, con una propuesta que ofrece música en vivo, feria de emprendedores y gastronomía

27 de enero 2026 · 12:40hs
Este viernes, desde las 20, se realizará el Festival Popular en el Parque José Gazzano, con una propuesta que combina música en vivo, feria de emprendedores, gastronomía y actividades al aire libre.

La grilla estará integrada por Yunta Mambo, Raíz Viva, VinTrack, Te Traigo un Son y La Runfla de los Macanos. Además, habrá un patio gastronómico, una feria con más de 30 emprendedores locales y un Concurso de Cebadores, cuya inscripción continúa abierta a través de la web de la Municipalidad.

Desde la organización destacaron la importancia de realizar este tipo de eventos en espacios públicos recuperados y pensados para el disfrute de las familias. El Parque Gazzano cuenta con nuevas veredas, luminarias y amplios sectores verdes y de sombra.

Festival Popular Parque Gazzano familia Música Paraná
