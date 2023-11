Verano: trabajan para promover opciones en zonas sin playas

Se acerca el verano y los diferentes destinos de la provincia preparan alternativas para ofrecer a los turistas, sobre todo en los casos en los que en la actualidad no hay playas debido a la crecida de los ríos, principalmente en la costa del Uruguay.

En la mayoría de los casos la temporada estival se inaugura en los distintos municipios a principios de diciembre, y muchos aprovechan el feriado del 8, Día de la Virgen, para iniciar oficialmente las actividades vinculadas a esta época del año. Y si bien este año cae viernes y será fin de semana largo para quienes no trabajen el sábado, pero este año el domingo 10 de ese mes será la asunción de quien resulte electo presidente en el balotaje del próximo 19 y varias acciones estarán supeditadas a este calendario especial.

07 foto 1 gentileza Termas Federación.jpg Este verano los parques acuáticos serán una alternativa a las playas Gentileza. Termas Federación

Por ahora son muy pocos los espacios que ya habilitaron sus balnearios con la llegada de las altas temperaturas, si bien no se inauguró aún la temporada de verano. Uno de ellos fue Concordia, que ya dispuso del servicio de guardavidas en la zona del Lago de Salto Grande, de lunes a domingo de 8 a 20, iniciando su temporada de playas, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2024, en un trabajo conjunto del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara) y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad.

Leonardo Schey, vicepresidente segundo de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) y oriundo de esta localidad, contó a UNO: “Concordia y todas las ciudades que están arriba de la represa de Salto Grande, en definitiva, están bendecidas en ese sentido porque nunca llegan a tener una inundación o una crecida del lago, por una cuestión lógica, ya que operativamente la represa hidroeléctrica de Salto Grande nunca va a superar el nivel máximo que tiene, porque sería una catástrofe y una ruptura de la obra que genera energía en un gran porcentaje para la República Argentina”.

En este marco, precisó: “Las playas del lago nunca superan los 36 metros o 36,50 metros, que es el máximo del nivel del embalse. Hoy el lago está a 34 metros, las playas están amplias y si bien no está inaugurada la temporada de verano, sí ya hay servicios de guardavidas que están cuidando y preservando a los visitantes, y el fin de semana que pasó más de 50.000 personas tienen que haber estado en la playa del lago, porque al no tener la costanera disponible, los concordienses se han volcado justamente a disfrutar de esos espacios que son los que se pueden usar”.

En Gualeguaychú la situación es diferente. María Pia Gavagnin, presidenta consejo mixto de esa ciudad contó a UNO: “Estamos sin playas, pero las termas están funcionando bien, al igual que los hoteles que tienen pileta”. Y agregó: “Playa pública no hay ninguna y el Ñandubaysal también está crecido. En general la inauguración de la temporada se hace alrededor del 8 de diciembre y hay turistas que están consultando y afluencia hay siempre. Vamos a ver ahora qué pasa con el fin de semana largo de ahora en noviembre. Pero bueno, lamentablemente hace como ya tres semanas más o menos que estamos sin playas y pareciera que esto va a durar un poco más”.

En Colón tampoco hay playas de río, según indicaron desde la Oficina de Turismo municipal. Karen, quien atiende al público, explicó que la temporada se habilita habitualmente el 8 de diciembre, y hasta entonces contemplan qué pasará con la crecida, proponiendo mientras tanto otras opciones para los visitantes: “El río está en una altura más o menos de 840 metros, así que no hay playa por ahora, tanto al norte y al sur de la localidad. Pero después, a los turistas podemos ofrecerles la parte de los arroyos, que eso sí tenemos habilitado, y un camping que también tiene un sector con una playita. Uno de estos espacios es El Viejo Molino, que tiene el camping María del Luján, y después arroyos que están en los caminos rurales, que tienen todos los servicios de cuidado”.

El Viejo Molino.jpg En Colón este verano ofrecen playas sobre los arroyos, como El Viejo Molino Gentileza: El Viejo Molino

“No sabemos igual qué va a pasar de aquí hasta que comience la temporada de verano, ya en diciembre, enero y febrero. Los informes que por ahí tenemos siempre son más o menos de acá a una semana, que nos pasan desde la Represa”, añadió.

Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), quien vive en Santa Elena, comentó a UNO que en la localidad en este momento atraviesan una cuestión similar: “El agua ya cruzó la contención y en este momento estamos sin playas”, refirió.

No obstante, el dirigente analizó: “En medios nacionales hemos observado que se piensa que Entre Ríos solamente es playa en verano, pero no es así. Y vamos a salir con una campaña fuerte para concientizar a los turistas de que nos vengan a visitar de que tenemos muchísimos productos y no solamente lo que es playa de río. Incluso hay sectores como la microregión Tierra de Palmares, como San José, Liebig, Villa Elisa, Colón y demás, que están trabajando en acondicionar playas en arroyos para tener esta opción en la provincia. La verdad que es un trabajo muy importante el que están haciendo”.

“Nosotros el próximo martes tenemos una reunión de comisión directiva en La Paz, justo ese día evalúan algunos que va a ser el pico de la creciente del río Paraná y vamos a definir cuál va a ser el alcance de nuestra campaña. Lo que queremos hacer es vender los otros productos que tenemos. Justamente para esta reunión convocamos a todos los socios con complejos termales y parques acuáticos”, agregó sobre este tema.

Por otra parte, subrayó: “Se muestra por ejemplo que Concordia está inundada y una parte afecta a algunos emprendimientos y a gente que vive en la ciudad. Pero hay gran parte que no, en todo lo que es la zona del lago. Sabemos que ahí es una situación controlada por parte de la Represa y no hay mayores riesgos de inundación o de quedarse sin playa. Y en Federación el producto que convoca son las termas, como nos decían los dirigentes que tenemos ahí, así que hay ciertas acciones que vamos a llevar adelante para revertir esta imagen que se muestra de Entre Ríos en medios nacionales, que no nos favorece”.

Costa del Paraná

Por ahora en la costa del Paraná la altura del río permite contar con playas, al menos en Villa Urquiza y Valle María, dos de los balnearios más concurridos de la zona cuando llega el verano. Más allá de que la temporada estival no está habilitada aún, en ambos lugares, los campings ya funcionan a pleno los fines de semana, con gente que va a pasar el día o se queda incluso a pernoctar en carpa; y aunque no hay guardavidas, hay gente que igual se mete al río para refrescarse.

En Valle María, autoridades habían señalado semanas atrás que “la temporada estival por tradición se inaugura cada 8 de diciembre” y que por ahora el río está en una altura óptima. “Ojalá dure así toda la temporada, porque nos deja una playa con un lindo sector de arena, y una hermosa playada adentro del agua también”, había manifestado el intendente Mario Mario Sokolovsky.

Valle María.jpg En Valle María ya se palpita el verano Gentileza: Municipio de Valle María

En Villa Urquiza estiman que van a inaugurar la temporada de verano el 1° de diciembre, aunque todavía no está confirmada la fecha. Al respecto, Yari Klocker, secretario de Turismo del Municipio, precisó: “Los fines de semana ya se está moviendo mucho. La gente está eligiendo más la carpa y casillas rodantes que alojamientos por ahora, ya que es una alternativa más económica, obviamente. La playa está sin habilitarse todavía; no hay guardavidas, y está la cartelería correspondiente. La gente se mete igual, pero donde hay carteles de aguas profundas, directamente vamos y los hacemos salir”.

En cuanto a las condiciones de la playa, concluyó: “El río está en 3,40 o 3,50 metros. Está en óptimas condiciones porque tenemos una playa con niveles muy altos. Tenemos varios metros de playa y se mantiene un poquito más que el resto de los lugares por la altura y la nivelación con al que cuenta. Esperamos que el río nos acompañe para que sea una buena temporada y recibir al turista de Buenos Aires que antes elegía la costa del Uruguay, donde ahora no hay playa de río”.