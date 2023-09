Venta de inmuebles: repuntó en agosto y luego se estancó

Más allá de que invertir en ladrillos suele ser una operación segura ante los vaivenes de la economía, la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de líneas crediticias accesibles restringieron considerablemente esta posibilidad para la mayoría de la gente. A su vez, comprar inmuebles para alquilar a terceros dejó de ser conveniente en la actualidad, por la baja rentabilidad que se obtiene. En este marco, las ventas en el rubro inmobiliario venían deprimidas. No obstante, la disparada del dólar blue y la devaluación establecida por el Banco Central tras las PASO generaron un repunte y se registraron más operaciones que el promedio de los meses anteriores.

Al respecto Félix Esquivel, corredor inmobiliario de Paraná con amplia trayectoria en el mercado, comentó a UNO: “Este año enero fue un mes muy bueno, de muchas operaciones y nos sorprendió, porque pensamos que iba a estar tranquilo, como el año anterior. Después junio y julio fueron meses importantes, y agosto fue bueno, pero en septiembre se sintió un parate y un poco más la crisis del sector. Recién ahora que está un poco más estable el dólar se está volviendo a reactivar”.

“Las ventas que registramos en promedio en este último tiempo, por lo menos de nuestra parte, son sobre todo de lotes, cuyos valores van entre los 3.000 a 10.000 dólares; y lo que es departamentos, casas, se han hecho operaciones en un ticket entre los 20.000 a los 50.000 dólares en promedio”, afirmó.

En este contexto, explicó que las fluctuaciones de la divisa en el mercado informal y en el oficial, generan que “se acomoden los valores”, aunque esto depende también del inmueble: “Cuando hubo esta fuerte devaluación después de las PASO hubo un reajuste y se volvieron a tasar varios inmuebles debido a que las propiedades no son billetes verdes que uno tiene guardado y que se revalorizan con el peso. Por eso siempre hay un reajuste en varios inmuebles para acomodar los precios del mercado. Habitualmente baja un porcentaje, en este caso no el porcentaje que hubo por ejemplo de 22% que subió el dólar oficial, pero sí se acomodó entre un 5% o un 15%; depende cada inmueble, de su estado, su ubicación, y también de que el cliente entienda la situación de que la propiedad se devaluó lamentablemente en dólares, pero en pesos sigue subiendo”.

Ante la consulta sobre si es el momento ideal para comprar en el caso de que alguien tenga dólares ahorrados, analizó: “Hoy están bajas las propiedades en valor dólar. El problema es que no sabemos qué va a pasar en octubre o si hay ballotage, porque si el dólar sigue subiendo, las propiedades van a seguir bajando, entonces en esta parte se da la especulación de muchos clientes que tienen dólares y que no los quieren largar en este período eleccionario, que nos complica desde el punto de vista comercial”.

Además, el especialista sostuvo: “Toda esta situación genera también que muchos clientes retiren de la venta sus propiedades. Y nosotros mismos les sugerimos que si no tienen necesidad de vender, saquen el producto del mercado porque estamos en un piso histórico en costos metro cuadrado: hoy por ejemplo en el centro se pueden comprar propiedades de pozo a 650 dólares el metro, cuando antes estábamos arriba de los 1.000 dólares”.

Acerca de si hay las propiedades de este tipo disponibles, observó: “Hay mucha oferta, en lo que es el departamento es el producto que más oferta hay en el mercado, donde el inversor o el consumidor que está buscando tiene varias opciones para elegir y negociar. Lo que es el tema de casas, de ticket de 50.000 dólares para abajo en el pozo son productos que salen rápido, por las posibilidades que tienen de compra”.

Con respecto a los compradores, comentó: “Hay diferentes perfiles. Por un lado están aquellos que vendieron su propiedad o se divorciaron y vendieron su inmueble y se achican en valor de la casa. O papás que buscan para sus hijos que están estudiando y le compran un departamento para vivir, que son los menos, pero se dan en algunos casos. Y después algunas operaciones por crédito, por ejemplo del IAF, que es de la Fuerza Aérea, que a sus afiliados les da un crédito de hasta 10 millones o 12 millones de pesos, dependiendo de la historia o el perfil de cada empleado; pero son muy puntuales”.

Entre las zonas sobre las que más consultan, indicó: “La zona norte es una de las que más ha crecido en los últimos 15 años, donde la gente busca lotes para vivir. Ha mantenido su precios en dólares y los lotes están en promedio de 25.000 dólares en adelante, dependiendo de la ubicación y la etapa del proyecto. Es una zona muy buscada, pero también para cierto poder adquisitivo, porque no cualquiera puede comprar un lote ahí. Y después la zona sur, lo que es Paracao, también se viene desarrollando fuertemente y más con esta mejora del municipio de conectividad que está ayudando a mejorar los servicios”.

También mencionó que los lotes están teniendo una demanda importante y precisó: “Es el fuerte de nuestra empresa y lideramos este sector. Vendemos mucho en todo lo que es Oro Verde, Colonia Ensayo, San Benito, Colonia Avellaneda, Aldea Brasilera. Es una buena inversión porque hay financiación: hay planes hasta 100 cuotas en pesos que se van actualizando cada seis meses por el valor de la nafta en algunos casos, y que habitualmente están debajo de la inflación. Va a depender de la entrega, pero por ejemplo son lotes que van desde los 7.000 dólares y entregando el 50% quedan cuotas de 90.000 pesos aproximadamente”.

Por su parte, el corredor inmobiliario Alberto Marchini Poleri observó: “Puntualmente no he registrado mayor movimiento, pero sí veo que hay gente que está especulando para ver qué hacer, porque como no se sabe realmente qué es lo que puede pasar, el que tiene los dólares dice ´me la juego, compro un inmueble y veré después qué pasa´. Pero también muchos dicen que el dólar va a subir a valores récord y que las propiedades van a bajar mucho más”.

“Hoy la gente oferta. Lo que pasa es que hay que saber encontrar la armonía entre la oferta y la demanda, que es lo que está difícil. Es decir, ofertas hay, pero a veces la demanda no llega a estos valores que pretenden los dueños. Se vende lo que está en precio”, añadió.

Asimismo, manifestó: “El que hoy tiene los dólares bajo el colchón se desprende de ellos porque los hace valer en la operación. Por eso, si un propietario estaba pidiendo 60.000 dólares hace un año, hoy si quiere vender tiene que pensar en 45.000 dólares”.

Por último, evaluó: “Hoy la demanda es acotada, porque no hay créditos y porque hay un fenómeno que es que mucha gente perdió totalmente la capacidad de ahorro a partir de cómo creció el costo de la vida cotidiana. Entonces aquel que de pronto decía ´todos los meses entre el grupo familiar podemos ahorrar 500, 600 dólares´, ya no existe”.