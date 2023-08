Vecinos de Antártida Argentina, al borde de la barranca y la postergación crónica

Un grupo de vecinos de barrio Antártida Argentina viven al borde de la barranca, entre la basura, la postergación crónica y el abandono. Son unas seis familias las que lidian cotidianamente con el peligro de que el movimiento de suelo los deje sin vivienda, porque están al borde del precipicio. No siempre fue así, pero con los años, la barranca se fue carcomiendo y hoy ya no hay margen. En noches lluviosas los habitantes de ese sector de Paraná no duermen, están expectantes de lo que pueda suceder con sus casas, algunas de material, la mayoría de chapas y nylon aprisionadas con cubiertas. Lo que las familias aguardan es una obra de contención que frene definitivamente lo que hoy parece inevitable, o que les entreguen una vivienda en otro sector, pero no alejado, ya que ellos trabajan en el volcadero municipal, a escasos metros del lugar, o viven del cirujeo y aseguran que necesitan quedarse en la zona para continuar con su rutina en torno a la basura.