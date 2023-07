UTA pide al municipio controlar el estado de los colectivos

Este lunes, un grupo de choferes hizo saber que se vienen repitiendo daños y roturas de las unidades por falta de mantenimiento. Por esta problemática, no solo cuestionaron a los empresarios del sector, sino también a UTA , a quien le endilgan no exigir mejores condiciones de seguridad vial.

En diálogo con La Mañana de la Red por 88.7, el representante de UTA defendió al gremio: "A mi no me paga nada la empresa y ningún empresario. Somos una comisión nueva y 20 años de desidia de los trabajadores lleva a decir cosas que no son así. Pero bueno, cada uno que se haga cargo de su parte".

colectivo perdió la rueda.jpg

Enseguida, añadió: "Nosotros desde esta gestión hemos presentado una nota en la Secretaría de Trabajo y en el municipio donde deslindamos de cualquier responsabilidad a los choferes por cualquier inconveniente que suceda en la vía pública ante una rotura. Es responsabilidad de la empresa y el municipio, que es el ente regulador".

"La empresa dice que no le dan los números para ir arreglando, pero hay un compromiso para ir solucionando el problema del parque automotor. El compromiso de la empresa está por escrito, no es una promesa", completó.

En ese sentido, expresó que "si hubiese un ente de control, como en cualquier cuidad, no estaría pasando lo que pasa". El dirigente de UTA resaltó que al igual que a un vehículo particular se le exige la Verificación Técnica Vehicular (VTV), también los colectivos deben contar con algún tipo de control homologado por un ente oficial.

El audio de la nota

Gustavo Berón, secretario general de UTA Entre Ríos.

Este lunes al colectivo de la línea 4 San Benito se le desprendió la rueda en calle Guido Marizza. Afortunadamente no se lamentaron lesionados ya que el vehículo recién iba a comenzar su recorrido. El dirigente de UTA señaló que una situación similar, pero que pudo ser más grave, se dio tiempo atrás cuando a un colectivo se le desprendió una rueda y casi termina en el interior de una hamburguesería.

"Nosotros podemos pedir que se controle, pero no tenemos la potestad para ir a decir este coche no sale. Podemos ir a pedir que no salga por un vidrio roto, espejo o luz, pero la parte mecánica no la conocemos. El chofer deja un parte de las falencias, la empresa debe actuar y la municipalidad de debe controlar", finalizó.