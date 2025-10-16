Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

Desde UTA se aseguró que hará valer la el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo para preservar el puesto de los choferes y empleados de Buses Paraná

16 de octubre 2025 · 13:28hs
Desde UTA se aseguró que hará valer la el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo para preservar el puesto de los choferes y empleados de Buses Paraná 

Desde UTA se aseguró que hará valer la el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo para preservar el puesto de los choferes y empleados de Buses Paraná 

Integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos, en conferencia de prensa, aseguraron que a los trabajadores de Buses Paraná los ampara el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que protege sus empleos y su antigüedad en la empresa. Así desmintieron las declaraciones de un gerente de la nueva empresa concesionaria San José, que se hará cargo del servicio de transporte urbano de Paraná a partir de diciembre, que sugería lo contrario. Es decir que se convocaba a presentar curriculum para cubrir los puestos de trabajo.

En este punto se enfatizó que se trata de una ley nacional superior a cualquier ordenanza municipal, que establece que, ante la transferencia o cesión de una concesión, el nuevo adquirente asume todas las obligaciones laborales, incluyendo la continuidad del contrato de trabajo con la misma antigüedad y condiciones preexistentes.

Alfredo Bovier, en una foto junto a su hija Ileana antes de viajar a Costa Rica

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

entre rios relanzo la campana mision dengue con una capacitacion para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Con esto UTA contrarresta la incertidumbre y desinformación generada por la empresa y subraya el desconocimiento de la normativa por parte del gerente y reafirmando la obligación ineludible de tomar a los trabajadores actuales, que incluso tenían prioridad según el pliego de condiciones.

"Queremos dejar claro que nosotros vamos a hacer lo imposible para proteger a los trabajadores. Estamos basados en la Ley de Contrato de Trabajo que no permite que ningún trabajador quede sin su puesto de trabajo ni su antigüedad", indicó Juan José Britos, secretario general de UTA Entre Ríos.

Nuevos colectivos (2).jpeg

Por su parte Alejandro Becic, asesor legal de la UTA, explicó lo que implica el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. "Ante cualquier transferencia de establecimiento, concesión, o cualquier título, es decir por cesión, por fusión, por muerte, por cierre o por lo que sea; el nuevo adquirente tiene las obligaciones laborales que tenía el antiguo concesionario. Esto lo establece puntualmente el artículo 225, en el cual es claro y establece también que el trabajador debe continuar su contrato de trabajo con la misma antigüedad que poseía y las mismas condiciones preexistentes. O sea, no hay absolutamente ningún tipo de duda de la obligación que tiene la empresa de tomar los trabajadores que en la actualidad están prestando servicio".

Asimismo recalcó que son erróneas las declaraciones del gerente Hugo Ruíz, de la de la empresa San José: "Me parecen bastante desafortunado porque lo único que ha llevado es intranquilidad a los chóferes y sus familias. Estamos hablando de más de de 200 eh choferes, 200 familias. Además de todo esto, manifestó que los choferes estaban en las mismas condiciones que cualquier otro para postularse para trabajar; cosa que ya está contradiciendo el mismo pliego de condiciones, que establece que los actuales choferes tienen prioridad por sobre cualquier otro postulante. En definitiva, hay un desconocimiento absoluto, no solo de la ordenanza de la concesión, sino que mucho más importante, un desconocimiento absoluto del artículo 225 de la LCT", puntualizó el letrado.

Asimismo señaló que, en todos los pliegos de licitaciones que se han llevado adelante por el transporte público de la ciudad de Paraná, estaba incluida la obligación de que el nuevo concesionario debía tomar a los trabajadores preexistentes. "Nosotros no solamente lo presentamos por escrito sino que lo recalcamos en la audiencia pública que se hizo ante el llamado a licitación", puntualizó Becic.

UTA Transporte trabajadores Paraná Buses Paraná
Noticias relacionadas
amaru mendez, referente de neurocea, acusa al consejo de educacion de despedirla por alzar la voz

Amarú Méndez, referente de NeuroCea, acusa al Consejo de Educación de despedirla por "alzar la voz"

concurso abierto para cubrir la secretaria de dos juzgados civiles y comerciales de parana

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

entre rios: jueves de calor intenso con maximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Ver comentarios

Lo último

Caro Vergara: El humor es una red muy linda de contención

Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Ultimo Momento
Caro Vergara: El humor es una red muy linda de contención

Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Un año sin Liam Payne: la historia de sus días finales en Argentina

Un año sin Liam Payne: la historia de sus días finales en Argentina

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

La provincia
Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Amarú Méndez, referente de NeuroCea, acusa al Consejo de Educación de despedirla por alzar la voz

Amarú Méndez, referente de NeuroCea, acusa al Consejo de Educación de despedirla por "alzar la voz"

UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Dejanos tu comentario