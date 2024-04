UTA advirtió nuevas medidas de fuerza si no cobran lo adeudado

Los choferes de Buses Paraná, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dejaron asentada su posición luego del acuerdo entre las empresas y el municipio de Paraná tras 12 días de paro de transporte. El secretario Adjunto de UTA Nacional, Jorge Kienner, no descartó nuevas medidas de fuerza si esta semana no hay novedades por parte de la deuda hacia los trabajadores.

"El viernes los trabajadores y la Junta Ejecutiva tuvimos un gesto para que vuelvan a circular las unidades, pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede. Hay una deuda por parte de las empresas hacia los trabajadores y no pensamos renunciar a ella nunca" , indicó Kienner a UNO y advirtió que "de no haber novedades dentro de esta semana" , podría darse un nuevo paro en la capital entrerriana .

En este sentido el dirigente nacional indicó: "Tendrán que buscar una solución, tanto el municipio como la provincia y las empresas. Nuestra posición es firme, hemos firmado una paritaria que está en vigencia. Si bien hemos tenido un gesto, éste es corto". Por otro lado, ratificó que el reclamo "siempre va a ser hacia la empresa, pero también sabemos que el sistema lo maneja la provincia y el municipio" e instó a las autoridades provinciales y locales a buscar una solución transitoria y de fondo para los trabajadores.

Colectivos Boleto aumento Concejo Deliberante.jpg Choferes de Paraná denuncian mal estado de colectivos y UTA apunta a la empresa y al municipio.

Por otro lado, recordó: "Este problema que tenemos ahora no empieza con este conflicto, sino que viene de 2019 cuando el Estado Nacional sacó al interior del país el 90% de los recursos y el gobierno actual sacó el otro 10% y puso en la cabeza de los gobiernos provinciales y municipales para garantizar el servicio y su continuidad". "No es un tema nuestro", apuntó Kienner, "Si no se ponen de acuerdo la provincia, la Municipalidad y las empresas para garantizar el salario, la continuidad y la fuente de trabajo, los trabajadores estaremos en la calle como lo estuvimos hasta el viernes". Además, el dirigente gremial consideró que " hay juegos por parte de las empresas para presionar y nos usan a nosotros, no hay ninguna duda. No somos los que debemos garantizar la prestación del servicio. Queremos cobrar, nada más".

colectivo paro UTA parada garita.jpg UNO / Mateo Oviedo

En otra línea, se consultó al secretario por el nuevo marco del servicio que abre la posibilidad a que otras empresas presten el servicio y cómo puede afectar a los choferes y respondió: "Todas las licitaciones marcan que la empresa debe hacerse cargo de los trabajadores, como sucedió con Buses Paraná, con sus derechos, antigüedad, que son a través de la Ley de Contrato de Trabajo y del convenio colectivo, así que a eso no le tenemos miedo". No obstante, Kienner aseveró: "Esta es una situación complicada en todo punto de vista del sector y no se arregla con una declaración de emergencia. Con lo que hicieron los concejales con el marco regulatorio, no tiene nada que ver con la realidad del transporte, pero esos son temas de ellos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Por su parte el secretario Adjunto de UTA Entre Ríos, Juan José Britos, adhirió a todo lo dicho por el dirigente nacional y dijo a UNO: "Cuando llegás a tu casa y no tenés el sueldo para sustentar a tu familia y se complica, lo que ocasiona muchos problemas. Estamos tratando de ver qué se puede sacar en limpio de todo esto para encontrarle una solución para que no tengamos que hacer lo mismo de la semana anterior una vez más. Lo que tiene que salir es el pago extra al salario que quedó pendiente".