Uno Entre Rios | La Provincia | Salto Grande

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

22 de agosto 2025 · 09:32hs
En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial
En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

Luego de la manifestaciones del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y del candidato a senador de LLA Joaquín Benegas Lynch sobre las privatizaciones de las represas y concretamente de Salto Grande hubo, desde Entre Ríos, varias manifestaciones en contra de esa posibilidad.

En la Cámara de Diputados de Entre Ríos ingresó un proyecto de ley para evitar privatización de la represa binacional de Salto Grande que Argentina comparte con la República Oriental del Uruguay.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Desde Siatrasag afirmaron que la represa de Salto Grande es “identidad entrerriana” y es patrimonio de los entrerrianos y argentinos”.

Trabajadores de Salto Grande repudiaron las declaraciones de Benegas Lynch

El texto del proyecto del diputado Marcelo López subraya la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande y manifestar la oposición a cualquier posible intento de privatización del complejo hidroeléctrico.

Salto Grande Diputados privatización Marcelo López

En los fundamentos del autor -que preside el Bloque de Juntos por Entre Ríos- sostiene que la represa “constituye una de las obras de infraestructura hidroeléctrica más relevantes de la República Argentina, en tanto que asegura una provisión significativa de energía limpia, renovable y sustentable al Sistema Argentino de Interconexión, red eléctrica de alta tensión que conecta todas las provincias argentinas (excepto Tierra del Fuego) y a países vecinos, permitiendo la transmisión de energía desde las generadoras hasta los centros de consumo, ya sean hogares o empresas”.

El texto cuenta con fundamentos históricos y políticos que respaldan la importancia de Salto Grande para la Provincia y la Nación. En ese sentido, hace un recorrido histórico, donde recuerda el intento privatizador durante el menemismo y la oposición que eso despertó en dirigentes radicales, que buscaron evitar el traspaso de la represa a manos privadas.

LEER MÁS: Trabajadores de Salto Grande repudiaron las declaraciones de Benegas Lynch

Frente a aquella iniciativa privatizadora, según reseña el proyecto en sus fundamentos, “la Unión Cívica Radical de Entre Ríos sostuvo una posición diametralmente opuesta, impulsando la provincialización de Salto Grande, esto es, la transferencia de la participación que detentaba el Estado nacional a la Provincia de Entre Ríos”. En ese punto aludió a los proyectos presentado por el entonces senador nacional Alcides López para evitar la privatización y buscar la transferencia de la represa al ámbito provincial entrerriano.

LEER MÁS: Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Con la iniciativa presentada esta semana por parte del diputado López se busca garantizar la preservación de la represa en el ámbito estatal y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica provincial “para posibilitar el acceso al servicio en condiciones de mayor equidad, y generando a su vez beneficios indirectos en materia de empleo, turismo, navegación fluvial y aprovechamiento de los recursos naturales”.

Salto Grande privatización Marcelo López Federico Sturzenegger Joaquín Benegas Lynch
Noticias relacionadas
Los candidatos a legisladores nacionales, Guillermo Michel y Adán Bahl, encabezaron un acto en el Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú de la militancia del peronismo local

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó cambiar el nombre de Ahora la Patria por riesgo de confusión con la nómina de Guillermo Michel y Adán Bahl.

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay recorrieron Ibicuy.

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Ver comentarios

Lo último

Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo

Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo

Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase e Instituto Vitivinícola

Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase e Instituto Vitivinícola

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Ultimo Momento
Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo

Coimas: allanan Andis y domicilios ligados a Diego Spagnuolo

Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase e Instituto Vitivinícola

Caputo pasó a disponibilidad 300 trabajadores de INTA, Inase e Instituto Vitivinícola

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Dejanos tu comentario